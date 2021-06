Après les premiers résultats pour les élections régionales, les chiffres des Départementales dans les Bouches-du-Rhône commencent à se dévoiler. Dans les cantons hors-Marseille les premiers dépouillés, la liste Provence Unie droite et du centre menée par Martine Vassal semble prendre une certaine avance. Dans les cantons de La Ciotat, de Trets et de Salon 1, ses candidats sont largement en tête avec plus de 40% des voix. Le maire de Marignane Eric Le Disses atteint même la barre des 50% tout comme le duo formé par le maire LR de Bouc-Bel-Air Richard Maillé et l’écologiste centriste, maire de Cabriès, Amapola Ventron candidats sur le canton de Vitrolles.

Martine Vassal se pose en dernier rempart face au RN

La présidente sortante, seule candidate officiellement déclarée au poste de présidente du département, s’est félicitée de ces résultats dans une conférence de presse donnée à 22h45 dans son quartier général du 10e arrondissement de Marseille : « Notre bilan et notre capacité à rassembler nous a donné une véritable légitimité », estime-t-elle. Dans son propre canton, où elle se présente en binôme avec le maire LR du secteur Lionel Royer-Perreault, les premières estimations lui donnent une franche avance avec 46% des votes.



Dans la plupart des cantons hors-Marseille, le droite de retrouve confronter au Rassemblement national pour le second tour. Martine Vassal les désigne ainsi comme « nos seuls adversaires ce soir » se positionnant en dernier barrage à l’extrême droite et ouvrant la porte aux électeurs de gauche dimanche prochain. Le Rassemblement national réalise des scores importants dans le territoire arrivant même en tête dans deux cantons, celui de Berre l’Etang qu’il contrôle déjà depuis 2015, et celui de Pélissanne qu’il ravît à la gauche.

La gauche sauve ses fiefs mais arrive derrière le RN

La gauche arrive en tête pour l’instant dans trois cantons, des fiefs historiques pour elle, sur le canton d’Istres où le maire PS de Fos-sur-Mer, Jean Hetsch associé à Nicole Joulia, s’impose largement à 49,97% des voix sur ce territoire où ni Martine Vassal, ni l’union de la gauche et des écologistes n’ont positionné de candidat. A Martigues, les communistes Gérard Frau et Magali Giorgetti prennent également la tête de ce premier tour avec un très bon score de 44% devant le RN à seulement 27%.



A Marseille, les résultats sont encore très partiels avec seulement un quart des bureaux de vote dépouillés. Pour le moment, le Rassemblement national arrive en première position avec un peu plus de 30% des voix devant la droite (28,8%) et l’union de la gauche et écologiste (24%).



A Aix-en-Provence, la République en Marche tire son épingle du jeu. Alors que la majorité présidentielle a présenté très peu de candidats dans le département, elle arrive en seconde position du premier tour dans le deuxième canton avec 24,9% des voix et se qualifie pour le second tour juste derrière la liste de gauche, une petite défaite pour la droite dans la commune de Maryse Joissains.

