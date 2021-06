C’est un coup de tonnerre en Provence-Alpes-Côte d’Azur ! Le chef de file du Rassemblement écologique et social, Jean-Laurent Félizia (EELV), décide de maintenir sa candidature pour le second tour des élections régionales. « Nous avons eu un débat collectif et nous avons décidé de maintenir la gauche au second tour », lance-t-il ce soir dans son local de campagne, sous les applaudissements. Crédité de 15,2% des suffrages au premier round, le Varois préfère assurer à sa liste écolo-progressiste des sièges au Conseil régional, quitte à risquer une présidence d’extrême droite. Une décision contestée, même à gauche. Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, « appelle solennellement » Jean-Laurent Félizia à se retirer.

J’appelle solennellement au retrait de la liste conduite par @FeliziaJean. Aucun risque ne peut être pris face à l’extrême-droite. #PACA #regionales2021 — Olivier Faure (@faureolivier) June 20, 2021

Le RN n’en demandait pas tant. Alors que le suspense semblait s’estomper avec le score « décevant » du RN (34,8% selon une estimation) à l’occasion de ce premier tour, la paysagiste varois relance le suspense de cette élection.

Dans ce second tour, nous aurons un adversaire, le candidat sortant, Renaud Muselier, et un ennemi, le Rassemblement National qui reste pour nous une force d’exclusion, de division, d’intolérance qui ne doit pas l’emporter dans cette région. — Jean-Laurent Félizia (@FeliziaJean) June 20, 2021

Si Renaud Muselier (LR) se réjouissait en début de soirée d’avoir déjoué tous les sondages en sortant du premier tour au coude-à-coude (33,7%) avec Thierry Mariani, le tweet explicite du Lavandourain est une véritable douche froide pour le président sortant de la Région Sud. Tout est à refaire pour l’ancien secrétaire d’État qui va néanmoins pouvoir s’appuyer sur l’écologiste Jean-Marc Governatori. Les 5,4% des voix de sa liste permettent la fusion avec celle du président LR. L’élu d’opposition niçois a désormais les cartes en main et conforte sa place de faiseur de roi de cette élection. L’issue des régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur est plus incertaine que jamais. Rendez-vous dimanche 27 juin pour connaître le nouveau président de la Région Sud.

