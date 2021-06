Lancement de campagne pour La France insoumise dans les Bouches-du-Rhône. Trois semaines avant le scrutin, et malgré une absence à l’échelle régionale, le parti présidé par le député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon (4e circonscription), a présenté lundi 31 mai ses candidats. Les Insoumis seront présents dans 11 des 29 cantons du département. Un déploiement partiel, qui ne permettra pas à LFI d’être majoritaire au conseil départemental, mais qui peut constituer une force d’appoint.

La formation insoumise se veut ambitieuse. « On espère gagner la totalité des cantons sur lesquels nous nous présentons », affirme Mohamed Bensaada, candidat dans le secteur de Marseille-5. Mais la barre semble haute pour LFI qui se positionne dans plusieurs cantons où la chasse semble bien gardée. « Le but ce n’est pas d’arriver en total hégémonie, mais c’est de faire bouger les lignes », précise avec lucidité Bernard Borgialli, justement candidat sur le secteur de Marseille-1.

Les ponts sont coupés avec madame Camard, elle ne fait plus partie de La France insoumise. Bernard Borgialli

Un canton dans lequel le conducteur de trains retrouvera Sophie Camard, suppléante de Jean-Luc Mélenchon à l’Assemblée nationale. La maire des 1er-7e arrondissements de Marseille se présente en binôme avec le maire de Marseille Benoît Payan sur la liste « L’union fait la force » (PS, PCF, EELV, Génération.s). « Les ponts sont coupés avec madame Camard, assure Bernard Borgialli, elle a décidé de rejoindre une autre formation politique après sa prise de fonction à la mairie de Marseille […] elle ne fait plus partie de La France insoumise ».

Le programme du parti LFI dans les Bouches-du-Rhône est à retrouver page suivante. Voici la liste des candidats :



• Aix-2 : Anne-Sophie Herrewyn et Guillaume Dalla Costa

• Arles : Myriam Ghejati et Laurent Roussel

• Aubagne : Jessica Sabatini et Ahmed Cheriet

• Berre : Isabelle Chauvin et Jean-Luc Platon

• Istres : Magali Deleidi et Philippe Sénégas

• Marseille-1 : Kalila Sevin et Bernard Borgialli

• Marseille-2 : Katia Yakoubi et Karim Khelfaoui

• Marseille-5 : Bénédicte Gomis et Mohamed Bensaada

• Marseille-8 : Meriem Lalidji et Franck Othmane Gord

• Marseille-11 : Anne-Marie Delaubier et Axel Bruneau

• Trets : Nelly Luksenberg et Frédéric Espi