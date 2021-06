Les Marseillais ont assisté à une scène étonnante ce lundi 31 mai, plage des Catalans : des dizaines de ballons multicolores flottant à la surface de l’eau et s’éloignant vers la digue. Il s’agissait en réalité d’une nouvelle action symbolique de l’association Les libres nageurs pour réclamer un meilleur aménagement et une meilleure sécurisation de la nage sur le littoral marseillais. Equipés de ces ballons, censés représenter des bouées, ils ont nagés jusqu’à la digue, au delà des véritables bouées. En effet, l’association estime que ces bouées « ne respectent pas la distance des 300 mètres règlementaires pour la nage en eau libre » et plaident pour que cette limite soit étendue, et pas seulement aux Catalans.

C’est quelque chose qui est merveilleux et bon pour la santé, et pourtant ce n’est pas encouragé aujourd’hui Benjamin Clasen

« La digue des Catalans est un exemple parmi d’autres, mais vous avez aussi l’île au large de Malmousque, l’île Maïre, et plein de digues rocheuses qui sont en réalité des espaces très bien pour nager », explique Benjamin Clasen, président des Libres nageurs. « Il y a de plus en plus de gens qui nagent en eau libre, c’est quelque chose qui est merveilleux et bon pour la santé, et pourtant ce n’est pas encouragé aujourd’hui », poursuit-il.

En plus de l’élargissement du périmètre de balisage jusqu’à la digue, l’association demande la création de couloirs de natation publics sécurisés ou encore l’installation de bouées avec des poignées, pour permettre aux nageurs de se reposer. En attendant, les nageurs des Catalans, nombreux ce matin-là, doivent s’équiper de bouées fluorescentes pour être repérés par les bateaux. « C’est un pis-aller, il faut déjà exiger des bateaux et planches à voile qu’ils respectent les limitations de vitesse à l’approche des zones de nage », s’agace Florence Joly, membre de l’association, qui dénonce également le manque d’infrastructures permettant la natation en ville : « Il y a un manque criant de piscines, ce qui est indécent pour une ville comme Marseille ».