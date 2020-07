Share on Facebook

Depuis le 8 juin et jusqu’au printemps 2021, les voyageurs du réseau Ulysse Métropole Mobilité peuvent transporter leurs vélos à bord des autocars des lignes Port-Saint-Louis-du-Rhône-Fos-sur-Mer-Istres-Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône/Fos-sur-Mer/Port-de-Bouc/Martigues annoncent dans un communiqué commun la FNTV PACA (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs Provence Alpes Côte d’Azur), l’opérateur de transport Transdev, la Métropole d’Aix-Marseille et l’association Ramdam.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan vélo métropolitain, ce dispositif reste expérimental et s’ancre uniquement sur le réseau urbain de l’ouest de l’Etang de Berre durant un an. Un bilan d’étape aura lieu après six mois de mise en service.

« En fonction des résultats de cette expérimentation, le dispositif pourra perdurer et se généraliser sur d’autres lignes du réseau La Métropole Mobilité. L’expérimentation vise à favoriser le cyclotourisme ainsi que l’intermodalité en gare SNCF et Pôles d’échange multimodaux » indique le communiqué.

Ainsi, les autocars de deux lignes du réseau Ulysse Métropole Mobilité entre les communes de Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas, Port-de-Bouc et Martigues sont équipés de « 2 portes vélos monoblocs pouvant emporter chacun 2 à 3 vélos (en fonction de la taille du vélo) tout en conservant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.»

