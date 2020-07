Share on Facebook

La présidente sortante de la Métropole, Martine Vassal, continue d’engranger les soutiens en vue de l’élection de jeudi 9 juillet. Les élus du groupe Epic Métropole, présidé par Roland Giberti, maire de Gémenos, annoncent dans un communiqué diffusé lundi 6 juillet leur appui « total » à sa candidature.

Une majorité de maire de droite

Le groupe qui réunit 23 communes du territoire (voir liste au bas de l’article) estime que « Martine Vassal a su permettre à cette grande collectivité de progresser, le groupe lui témoigne toute sa confiance à l’unanimité. Nous sommes convaincus qu’elle saura prendre la pleine mesure des enjeux qui attendent notre institution et maintenir de véritables liens de confiance avec l’ensemble des acteurs de nos territoires ».

Parmi les maires du groupe, on retrouve sans surprise des alliés de longue date : Gérard Gazay à Aubagne, Patrick Boré à La Ciotat, Danièle Milon à Cassis… Martine Vassal s’assure en outre le vote d’autres maires dont le positionnement politique semble moins tranché comme celui de Trets, Pascal Chauvin, élu sur une liste divers droite soutenu par La République en marche. On sait que Jean-Pierre Serrus, maire LREM de La Roque d’Anthéron a déposé sa propre candidature.

Les Maires de Provence affichent aussi leur soutien

Avec une simple majorité relative, pour l’heure acquise à la droite dans l’hémicycle métropolitain, Martine Vassal doit continuer à séduire les maires sans étiquette de la Métropole. Outre le groupe Epic, elle bénéficie également du soutien de l’association des Maires de Provence, créée par le maire de Mimet, Georges Cristiani. « Nous nous sommes réunis lundi et constatant qu’il n’y avait pas de candidat dans nos rangs, nous avons décidé d’apporter logiquement notre soutien à la présidente sortante et présidente du département, Martine Vassal » explique à Gomet’ Georges Cristiani.

« Il s’agit d’éviter tout malaise et de na pas ajouter à la brume ambiante un nouveau brouillard » observe Georges Cristiani qui avertit : « Quel que soit le soit le ou la présidente, cette Métropole doit être réformée et faire un régime. A défaut elle demeure ingérable » insiste Georges Cristiani qui vient d’écrire au nouveau Premier Jean Castex afin de le sensibiliser et d’obtenir un rendez-vous à propos « de la situation d’urgence » dans les Bouches-du-Rhône (voir l’intégralité de la lettre page suivante).

Si l’ensemble de ces soutiens se confirment lors du vote de jeudi prochain, Martine Vassal, qui est assurée des voix de la droite marseillaise (41 conseillers), pourrait alors espérer l’emporter dès le premier tour avec une majorité absolue de plus de 121 voix.

Les communes du groupe Epic Métropole :



Aubagne, Alleins, Bouc Bel Air, Cadolive, Carnoux en Provence, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf les Martigues, Cornillon Confoux, Cuges les Pins, Gémenos, La Barben, La Ciotat, La Destrousse, Lançon Provence, Pélissanne, Peynier, Peypin, Plan de Cuques, Saint Savournin, Simiane Collongue, Trets, Vauvenargues.

