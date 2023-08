Share on Facebook

Après sa nomination en tant que secrétaire d’Etat chargé de la Ville et du plan Marseille en Grand, l’ex-députée de la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône Sabrina Agresti-Roubache a cédé son siège de parlementaire à son suppléant, Didier Parakian. Ce dernier a officiellement pris ces fonctions dans ce nouveau rôle mardi 29 août.

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que j’ai pris mes fonctions de Député à l’Assemblee Nationale.



Au travail pour la 1ère circonscription des Bouches-du-Rhône, pour Marseille et pour la France. 🇫🇷 pic.twitter.com/R8ybgbvmvk — Didier Parakian (@DParakian) August 29, 2023

Loi de non cumul des mandats oblige, Didier Parakian doit rendre au plus tard le 21 septembre sa délégation de vice-président aux fonds européens et aux relations internationales au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence, comme nous le confirme l’intéressé lui-même. En revanche, le nom de l’élu(e) métropolitaine(e) qui récupèrera ses compétences n’est pas encore connu. Il reste néanmoins conseiller municipal de la Ville de Marseille, dans les rangs de l’opposition de droite.

Didier Parakian intègre la commission des affaires étrangères

Adjoint à la municipalité du temps de Jean-Claude Gaudin (LR), Didier Parakian est également un homme d’affaires : il possédait jusqu’en 2015 une marque de prêt-à-porter dont il a vendu les parts. L’élu marseillais poursuit désormais sa carrière politique au niveau national, mais gardera un oeil sur les relations internationales. « Je viens d’apprendre que j’intègrerai la commission des affaires étrangères » se réjouit auprès de Gomet’ le député, qui rencontrait en début ce jeudi 31 août, le président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, Sylvain Maillard.

