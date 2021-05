Share on Facebook

« La voie est libre », c’est ainsi que la Ville de Marseille baptise son opération de piétonnisation du littoral marseillais. Comme annoncé en exclusivité par Gomet’, la première édition aura lieu dimanche 23 mai prochain. Finalement, ce ne sont pas une mais deux zones qui seront réservées aux piétons, vélos, trottinettes et autres mobilités actives : une portion de la Corniche, de Malmousque à David, mais aussi la contre-allée qui longe la plage de L’Estaque. « Nous tenions à valoriser le littoral sud mais aussi le littoral nord » explique Audrey Gatian, adjointe aux mobilités de la mairie lors de la conférence de presse de présentation du mercredi 12 mai. La circulation sera complètement interdite aux véhicules motorisés dans ces secteurs, de 9h à 19h sur la Corniche et de 9h à 18h30 à L’Estaque, sauf pour les véhicules liés à l’organisation, les riverains et les secours.

Au total, quatre kilomètres seront piétonnisés. Une opération estimée à 130 000 euros, un coût qui « n’est pas représentatif car les équipements de cette année serviront les années prochaines, pour lesquelles le coût sera par conséquent moindre », précise Roland Cazzola, conseiller municipal délégué à l’espace public.

« Cette opération n’est pas un one shot, elle vise à s’insérer dans un nouveau modèle d’apaisement de la circulation », prévient Audrey Gatian. D’autres éditions de « La voie est libre » sont déjà sur la table, même si la prochaine date n’est pas encore fixée. Le périmètre pourrait d’ailleurs évoluer d’une année sur l’autre.

Déploiement des vélos en free-floating le 23 mai

Hasard du calendrier (ou pas), la date du 23 mai fixée pour cette première journée sans voitures coïncide avec l’arrivée des 1000 vélos électriques en free-floating commandés par la Ville de Marseille dans le cadre de la manifestation d’intérêt relayée par Gomet‘. Ces vélos seront expérimentés pendant quatre mois dans toute la ville, même si Audrey Gatian ne cache pas que « dans un premier temps, l’offre sera concentrée sur les zones qui auront été piétonnisées ».

Avec cette nouvelle offre de mobilité, la Ville espère éviter le fiasco des trottinettes, qui avaient provoqué une démultiplication des opérateurs sur Marseille et contraint la municipalité à interdire certains opérateurs. Pour cette manifestation d’intérêt, « un seul et unique opérateur sera retenu ». L’adjointe ne communique pas plus sur le sujet afin de ne pas perturber le processus juridique d’attribution des marchés, mais Lime confiait récemment à Gomet’ s’être positionné. Les résultats de l’appel d’offres seront connus « dans le courant de la semaine prochaine », précise Audrey Gatian, l’échéance du 23 mai arrivant à grands pas.

Par ailleurs, la mairie souhaite que l’opération ne bénéficie pas uniquement aux riverains mais à toute la Ville. Une négociation avec la RTM a été engagée afin que les bus puissent circuler jusqu’à l’entrée des zones piétonnisées.

