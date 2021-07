Encore un drame dans les quartiers Nord de Marseille. Un incendie s’est déclaré samedi 17 juillet dans un immeuble de la cité des Flamants (14e). Au petit matin, vers 5 heures 30, les flammes poussent quatre résidents à sauter par la fenêtre. Trois jeunes hommes ne survivent pas à la chute. Selon les secours, douze personnes ont été blessées ou intoxiquées par les fumées. Un bébé âgé de deux ans est toujours entre la vie et la mort. L’immeuble, géré par le bailleur social 13 Habitat, était sur le point d’être détruit car « très squatté » (voir le communiqué).

Tandis que la piste criminelle est largement privilégiée (deux départs de feu ont été repérés par les enquêteurs), les élus locaux pleurent ensemble la disparition tragique de ces Marseillais d’origine nigériane. Dans la douleur, les marins-pompiers de Marseille sont chaudement congratulés. Le maire de Marseille, Benoît Payan (PS), s’est rendu sur place samedi dans la matinée. La Ville a ouvert deux gymnases à proximité des Flamants pour accueillir 91 personnes issues des communautés nigériane, albanaise et serbe.

Un drame terrible a frappé Marseille ce matin. Toutes mes pensées vont aux familles touchées par l’incendie dans la Cité des Flamants (14e).

Je me suis rendu sur place pour suivre avec nos @marinspompiers et les services de la Ville les premiers secours et les mises à l’abri.