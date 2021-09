Share on Facebook

Le Congrès mondial de la nature organisé par l’UICN se tient cette année du 3 au 11 septembre à Marseille. Pour la première fois, cet évènement international accueille le grand public dans des espaces dédiés à la protection de la biodiversité, et accessibles gratuitement. Chacun pourra échanger avec les acteurs de la préservation de l’environnement à l’échelle mondiale. Ce congrès précède la Cop-15 qui se déroulera début 2022 en Chine, un rendez-vous pour lequel la France se présentera en tant que porte-parole de l’Union européenne.

Le congrès mondial de la nature représente une opportunité à ne pas manquer pour Marseille, une ville qui a tant de trésors naturels à protéger ! Montagnes, calanques, fonds marins… que deviendront-ils si les mentalités ne changent pas ? Les spécialistes du climat sont assez pessimistes, et jugent les résultats de la décennie passée insuffisants. Élus et citoyens doivent réagir pour atteindre les différents objectifs à l’horizon 2030.

À la veille du congrès, Bérangère Abba, secrétaire d’État en charge de la biodiversité, a répondu aux questions de la rédaction. « C’est le moment de mobilisation international pour la biodiversité […] Tous les regards se tournent vers Marseille », affirme l’ex-députée LREM de Haute-Marne. Un discours qui fait écho à celui des élus écologistes de la majorité municipale de Marseille. « L’écologie est une chance, une formidable opportunité pour la métamorphose de Marseille », déclare le groupe dans une tribune, et d’ajouter : « la municipalité s’engage à faire de notre ville un phare de la transition écologique et solidaire ».

