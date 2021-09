Découvrir la biodiversité des cours d’eau sur l’espace Immersio

C’est un sujet méconnu et pourtant crucial pour l’environnement : la biodiversité des cours d’eau. A l’initiative de l’Agence Mars et de la Maison régionale de l’eau, un espace Immersio de 140m² est consacré à cette thématique lors du Congrès mondial de la nature, sur les espaces génération nature. Le public est invité à plonger dans ces milieux aquatiques d’eau douce grâce à diverses technologies : hologrammes, réalité virtuelle, nudges, …Rendez-vous lundi 6 septembre à 17h, au palais de la Méditerranée du parc Chanot (D9) !

Crédit : SUEZ

Label Ocean approved : Bertrand Camus (Directeur Général SUEZ) invité à échanger avec la ministre de la Mer



La ministre de la Mer, Annick Girardin, a fait le déplacement dans la cité phocéenne pour le Congrès mondial de la nature. Elle sera présente sur le pavillon France pour aborder le label Ocean Approved et le référentiel Ocean, qui doivent permettre aux entreprises de réduire leur impact sur le milieu marin. Elle échangera notamment à cette occasion de 14h à 14h45 avec Bertrand Camus (ci-contre), directeur général de SUEZ, invité par la Fondation de la Mer.



SUEZ est engagé de longue date dans la protection des océans, au travers de sa feuille de route développement durable 2017-2021. A la croisée entre la gestion des déchets et de l’eau, le groupe met son expertise au service des politiques publiques et locales pour limiter la pollution en milieu marin.



SUEZ soutient également de nombreuses associations engagées dans la protection des océans. Le groupe est notamment partenaire des associations Expédition 7e Continent et Expédition MED, qui réalisent des expéditions en Atlantique ou dans la Méditerranée pour évaluer l’ampleur de la pollution plastique. A Marseille, le 20 août dernier, une grande opération de nettoyage du port des Goudes à Marseille, a été organisée par SUEZ et sa filiale SERAMM en partenariat avec deux associations majeures de protection des océans, Wings of the Ocean et Projet Rescue Ocean (lire notre article à ce sujet).



Enfin, SUEZ a formé en janvier 2019 avec d’autres multinationales une Alliance internationale dont l’ambition est d’éradiquer la pollution plastique dans l’environnement, et plus particulièrement dans les océans. Ensemble, les entreprises financent cette mission à hauteur d’un milliard de dollars et œuvrent à favoriser l’éco-conception.

Les ateliers de l’Arbe

L’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (Arbe) sera présente pour toute la durée du congrès. L’Arbe contribue d’ailleurs depuis deux ans à l’organisation de l’événement. L’agence organisera également de nombreuses activités pendant cette semaine consacrée à la nature (voir programme ci-dessous).

crédit : Arbe

Hulot, Rivasi et la princesse Esmeralda de Belgique à l’école Centrale

Centrale Marseille recevra du beau monde, lundi 6 septembre, en marge du Congrès mondial de la nature : en effet, le président de la fondation pour la nature et l’Homme, Nicolas Hulot, la députée européenne Michèle Rivasi et la princesse Esméralda de Belgique feront un détour par l’école d’ingénieurs pour rencontrer une délégation de représentants de communautés indigènes des deux Amériques. Une rencontre à l’initiative de l’ONG Planète Amazone, qui oeuvre pour la préservation des forêts. Au cours de quatre table-rondes, ils évoqueront la défense de la diversité des cultures, les droits des peuples premiers et une analyse critique des accords de libre-échange et de l’économie verte. Avec en bonus, l’intervention d’un expert en la matière : le chef Raoni, qui interviendra en vidéo. L’événement se déroulera en présentiel mais sera également diffusé via Zoom. L’occasion pour le public d’interagir et échanger avec les intervenants.



Informations pratiques : Le lundi 6 septembre, de 9h à 17h à Centrale Marseille (Grand Amphithéâtre) 38, rue Frédéric Joliot-Curie, 13013 Marseille

