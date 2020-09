Le collectif artistique et créatif Marseille 3013 accueille dans son espace rue de la République (13002) du 4 au 9 septembre 2020 l’équipe Gloria! venue de Paris pour leur exposition « Ras La Moule de la Censure ».

Pour cette première dans le sud, sept artistes actives et engagées ont été réunies autour du thème des victimes de censure (travail, appartenance, mouvance et langage etc.) pour y déconstruire les « diktats imposés » comme la nudité, la sexualité et les questions genrées. Illustration, série photos, créations sonores et performatives et d’autres surprises seront au rendez-vous avec une programmation qui se veut « épicée » promet le communiqué des organisateurs.

Le vernissage aura lieu ce vendredi 4 septembre à 19h au 52 rue de la République (13002), avec masques obligatoires. Les artistes vous accueilleront ensuite tous les jours de 11h à 20h à l’exception du dimanche. L’entrée est au prix libre et un bar sera à votre disposition pour vous rafraichir. Go !

Liens utiles :



Retrouvez l’actualité des expositions dans notre city guide.

Plus d’informations sur la page de Facebook de l’évènement.