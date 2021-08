Ce vendredi 20 août, les associations Wings of the Ocean et Project Rescue Ocean, engagées dans la protection des mers et des littoraux, organisent une grande opération de nettoyage ouverte à tous de 9h à 12h30 au port des Goudes. Objectif : nettoyer ledit port, mais aussi des plages et digues alentours. Les participants recevront un kit de nettoyage composé de pinces, sacs et gants pour collecter les déchets. Afin de motiver les troupes, des défis seront au rendez-vous ! Un atelier de sensibilisation ouvert à tous sera également organiser pour sensibiliser en temps réel à l’état des fonds marins, grâce à un robot caméra.

L’opération est initiée par Wings of the Ocean dans le cadre de sa « Mission Sud », concentrée sur le nettoyage des littoraux méditerranéens. En parallèle de cette mission, l’association mène d’autres actions en France et dans le monde entier : le 2 juin dernier, elle avait ainsi organisé une opération de dépollution à l’étang de Berre, sur l’île des Trois Frères (lire notre article). L’initiative avait permis de récolter 461 kilos de déchets en l’espace d’une semaine. Depuis sa création en 2018, l’association a récolté plus de 50 000 kilos de déchets pour 1,500,040 mètres carrés de littoraux dépollués.

Plusieurs associations présentes sur l’opération

L’association Project Rescue Ocean, partenaire de l’opération menée aux Goudes, est née en 2015. Elle dispose de nombreuses antennes sur le pourtour méditerranéen notamment à Marseille, depuis 2019, où l’association a participé à des actions marquantes comme la sortie d’une trentaine de trottinettes au pied du Marégraphe en mai 2019.

D’autres associations se joindront à Wings of the Ocean et Project Rescue Ocean dans le cadre de l’opération des Goudes, à l’instar des Mordus Spearfishing, plongeurs en apnée qui dépollueront sous l’eau, de la « team 13 », un collectif de jeunes qui s’engagent auprès des associations du territoire sur des missions citoyennes, solidaires et environnementales, mais aussi de l’association Recyclop’, qui récolte les mégots. Le groupe Suez, spécialisé dans l’environnement et l’eau, est également partenaire du projet aux côtés de Project Rescue Ocean.

Liens utiles :



> Les sites de Wings of the Ocean et Project Rescue Ocean pour plus d’informations

> Déchets plastiques : l’association Wings of the Ocean rejoint Groupe SOS

> L’actualité de Wing of the Ocean dans notre rubrique Environnement