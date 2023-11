L’Ecole de la 2e chance Marseille en danger ? C’est ce que pensent les membres du Club Top 20 qui étaient réunis sur place jeudi 9 novembre réunis pour leur assemblée plénière et un Lab RSE.

Nous avons pu réaliser le péril que court cette magnifique institution qui, depuis plus de 25 ans donne une deuxième chance à des jeunes entre 16 et 25 ans. Dépourvue de Président depuis plus de six mois après le départ du très engagé Louis Aloccio, bientôt privée de directeur, l’Ecole continue vaillamment d’opérer au quotidien, mais c’est bien la dynamique de long terme qui est menacée » déclare le Top 20 dans un post publié sur le réseau Linkedin.

D’habitude plus feutré, le ton du club réunissant les plus grandes entreprises du territoire est très direct et cible les collectivités membres du conseil d’administration au premier rang desquelles la Ville de Marseille, majoritaire, mais également la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-du-Rhône. « Il est impératif qu’elles remédient à cette situation dans les plus brefs délais » réclame le Top 20.

Liens utiles :



Louis Aloccio devient président de l’Ecole de la 2e chance

Le site de l’E2C