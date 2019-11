Edouard Philippe, le Premier ministre du gouvernement d’Emmanuel Macron, est attendu dans la cité phocéenne ce jeudi 14 novembre. Accompagné de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, d’Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances, il viendra clôturer le Conseil national de l’industrie (CNI, voir page suivante), dont l’organisation se tient en marge de l’Usine extraordinaire.

L’Usine extraordinaire en cours de montage sur l’Esplanade du J4 (Photos F Moura)

Objectif de cette visite : dresser le bilan de l’action gouvernementale pour l’industrie et faire un point sur la préparation du « Pacte productif 2025 ». Avant son arrivée au Mucem où se déroule le CNI, Edouard Philippe inaugurera le nouveau siège de l’entreprise Ceva Logistics, récemment acquise par CMA CGM et dont le siège social a été transféré à Marseille, avant de partir visiter le CFA de Sainte-Tulle dans les Alpes-de-Haute-Provence.