Pour leur 26e édition, les Rencontres d’Averroès reviennent à Marseille du 14 au 17 novembre avec un thème au cœur de l’actualité : « Fin(s) de la démocratie ? Entre Europe et Méditerranée ». Créées et conçues par Thierry Fabre, ces journées donneront lieu à quatre table-rondes thématiques, de même qu’à trois soirées et un « Averroès junior », à destination des élèves des collèges et lycées de l’académie d’Aix-Marseille. « Longtemps la démocratie a été un modèle politique à construire et un horizon nécessaire à atteindre, est-ce toujours le cas aujourd’hui ? », telle est la question posée cette année, dans une actualité justement marquée par les élections municipales.

Soutenues par la Ville de Marseille, la Région Sud, et la Drac, les Rencontres d’Averroès (voir le site de l’événement) ont pour vocation de proposer un cycle de conférences qui replace les sciences humaines dans la cité à travers l’intervention de chercheurs. Elles se déploient à l’échelle de la métropole, avec toujours cette idée de « penser la Méditerranée des deux rives ». Les conférences et spectacles qui se tiendront au Théâtre de la Criée, quai de Rive neuve à Marseille.