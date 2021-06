Share on Facebook

Comme il fallait le craindre, les électeurs ont très majoritairement délaissé les urnes ce dimanche 20 juin 2021 pour le 1er tour des élections régionales et cantonales. Plus de deux Français sur trois ont choisi ce dimanche de ne pas se rendre aux urnes lors du premier tour des élections régionales. Le taux d’abstention atteindrait entre 66,1% et 68,6%, selon les premières estimations des instituts de sondage.

Dans les Bouches-du-Rhône, même si le taux de participation semble légèrement plus élevé (33% à 17h) que dans la moyenne française, il demeure très faible. Les reculs sont parfois spectaculaires comparés aux élections de 2015. Ainsi dans la commune de Miramas, le taux de participation chute de 20 points par rapport à 2015 : 29,88% aux départementales contre 50,73% en 2015 et 29,81% aux régionales contre 50,50% en 2015.

A Vitrolles, le taux de participation pour les élections départementales, 1er tour, à la fermeture des bureaux de vote est de 28,65% à Vitrolles. Le taux de participation pour les élections régionales est de 28, 63% à Vitrolles.

Pire que juin 2020

Hors référendum, les pires scrutins, en terme de mobilisation électorale, étaient jusqu’à présent les élections européennes de 2009 (59,37%) et le 2e tour des élections municipales de juin 2020 (58,6%). A 17h, selon des chiffres fournis par les préfectures repris par l’AFP, la participation la plus importante a été enregistrée en Corse: 47,31%. Viennent ensuite l’Occitanie (31,71%), Provence-Alpes-Côte-d’Azur (30,64%), la Bretagne (28,79%) et la Bourgogne-Franche-Comté (28,41%).

