Comme prévu, la liste de la candidate LR sortante Martine Vassal devrait remporter la majorité des cantons dans les Bouches-du-Rhône lors du deuxième tour des élections départementales ce dimanche 27 juin. La présidente du Département et de la Métropole s’est félicitée des résultats à l’occasion d’une conférence de presse à 22h15 : « Cette victoire, avant tout, c’est la nôtre » a-t-elle lancé à ses soutiens réunis pour célébrer ses bons scores.

Très fière du résultat de tous les candidats rassemblés autour de la bannière #ProvenceUnie, notamment dans mon canton avec @RoyerPerreaut .

Avec ce rassemblement que nous avons lancé dans les #BouchesduRhone , nous continuerons notre travail pour ce territoire. Merci à tous. — Martine VASSAL (@MartineVassal) June 27, 2021

Selon les premiers scores connus, ses candidats conservent les cantons de La Ciotat, de Trets, de Marignane, Aubagne et de Salon 1. Dans tous ces territoires, Les Républicains étaient confrontés au Rassemblement national qui ne parvient finalement à percer pour être représenté au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

La stratégie payante du front républicain

Comme Renaud Muselier aux élections régionales, Martine Vassal a profité du front républicain contre les candidats d’extrême droite, la gauche ayant appelée à faire barrage partout où le rassemblement national se présente. Elle a d’ailleurs renvoyé la politesse aux candidats de gauche qui ont également remporté leurs duels face au RN. Martigues reste ainsi aux mains des communistes avec Gérard Frau, l’adjoint du maire Gaby Charroux. A Salon 2, Yves Vidal le maire divers gauche de Grans, est également élu avec 58% des voix. A Istres, le maire socialiste de Fos-sur-Mer Jean Hetsch est aussi loin devant son opposant du Rassemblement national.

Un équilibre gauche-droite attendu à Marseille

Reste à connaître maintenant les résultats sur Marseille qui arriveront un peu plus tard dans la soirée. Si les dépouillements ne sont pas terminés, Martine Vassal a d’ores et déjà annoncé u’elle a remporté le canton 10 de Marseille avec son binôme Lionel Royer-Perreaut. Le Rassemblement national espère toujours remporter le canton de Marseille 6 où Sandrine d’Angio a réalisé le meilleur score du parti (43,65%) dans le département. Globalement sur la ville-centre, la droite et la gauche devrait faire à peu près jeu égal. Mais sur le reste du Département, la liste Provence Unie est largement majoritaire avec une dizaine de cantons assurée. La droite fait même basculer deux territoires précédemment contrôlés par la gauche à Arles et Gardanne. La présidente sortante Martine Vassal semble assurer de conserver son siège et devrait même renforcer un peu plus son contrôle sur l’hémicycle départemental.

