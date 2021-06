Le président sortant de la Région Sud Renaud Muselier (LR) remporte ce second tour des élections régionales avec 57,7% des voix selon les dernières estimations Ipsos. « Laissez-moi savourer le fait que tous les pronostiqueurs français se sont trompés pour notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur », se réjouit Renaud marseillais sur France 3. « Notre région est reconnue pour son art de vivre. Et bien maintenant on peut boire, chanter, danser et écouter les commérages et les commentaires », lance Renaud Muselier devant son local de campagne, et d’ajouter : « on l’a gagné celle-là, et c’était pas la plus facile ! ».

La classe politique réagit sur Twitter. Le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti, longtemps critique vis-à-vis de la présence de candidats issus de la majorité présidentielle dans les listes de Renaud Muselier, retient finalement une « magnifique victoire » de sa famille politique. Fière du score réalisé par Renaud Muselier à Aix-en-Provence, Sophie Joissains, numéro deux sur la liste du président sortant de la Région dans les Bouches-du-Rhône, « remercie » sa tête de liste

La gauche et les écologistes se félicitent également du succès de Renaud Muselier. « La région Provence-Alpes-Côte d’Azur reste dans le giron de la République. Je m’en félicite, et souhaite bonne chance à son Président », tweete le maire de Marseille Benoît Payan. Jean-Marc Governatori (Cap écologie) s’est lui aussi exprimé à l’occasion de ce second tour des régionales en Paca. « Je suis très heureux que le RN ait perdu si largement, c’est un grand soir pour notre pays », se réjouit-t-il sur France 3. Crédité de 5,3% des voix au premier round, le candidat de la liste l’Écologie au centre avait appelé pendant l’entre-deux-tours à voter pour Renaud Muselier.

La victoire du président sortant est saluée par l’UPE 13 (Union pour les entreprises) et par son président Philippe Korcia. « C’est un signale fort, déclare-t-il dans un communiqué, il appartient maintenant à Renaud Muselier et à toute son équipe d’accompagner l’économie régionale vers plus de croissance ».

« Notre liste a été battue par tout un système coalisé » Thierry Mariani

Le RN Thierry Mariani, unique adversaire de Renaud Muselier ce dimanche, reconnaît amèrement sa défaite. « Notre liste a été battue par tout un système coalisé », peste-t-il sur France 3 ce soir. « J’assume cette défaite mais avec un tel niveau d’abstention c’est aussi la défaite de la démocratie », ajoute Thierry Mariani. David Rachline, maire de Fréjus et tête de liste de l’ancien ministre des Transports dans le Var, souligne également l’abstention des jeunes, et celles des ouvriers.

