Le jeudi 6 juin (comme annoncé dans notre agenda de la semaine), c’est à Marseille qu’est lancé le Festival Art Explora à bord du navire éponyme. Amarré sur le Vieux-Port, quai de la Fraternité, au débouché de la Canebière, comme le Belem porteur de flamme olympique le 8 mai dernier, le premier bateau-musée au monde, qui est aussi l’un des plus grands catamarans, long de 47 mètres et 55 mètres de haut, est ouvert au public sur réservation jusqu’au 18 juin.

Le navire Art Explora, Viieux Port de Marseille, 6 juin 2024, crédit Gomet

Fidèle à la vocation de l’association Art Explora, pour le partage de l’art et la culture, il nous fait découvrir une exposition immersive reproduisant sur écran une sélection d’oeuvres du Louvre, sur le thème de la femme dans l’art antique et méditerranéen.

Les oeuvres du Louvre projetées dans le catamaran Art Explora, crédit photo Emma Picard

La mission de la fondation Art Explora est en effet de conjuguer navigation, avec un périple en Méditerranée prévu tout au long de l’été, dont Marseille est la première escale, depuis le chantier italien Perini Navi de La Spézia où le navire a été conçu sur mesure, et découverte des arts par le plus grand nombre.

Projet de trajet-odyssée du navire Art Explora, source artexplora.org

Arts pluridisciplinaires, puisqu’à quai se répondent danse, photographie, archéologie avec reconstitution de sites disparus, réalité virtuelle et musique, notamment le concert d’ouverture de l’originale Zaho de Sagazan.

A l’entrée du pavillon éphémère signé Willmotte dédié à la Réalité Virtuelle et oeuvres de Miro présentées au public, Festival Art Explora, Marseille, 6 juin 2024, crédit Gomet

Frédéric Jousset (ex-Web Help) président fondateur, Accor sponsor

Qui derrière ce bel événement ? Avant tout l’entrepreneur Frédéric Jousset, cinquantenaire, HEC co-fondateur en 2000 de Web Help, entreprise d’externalisation de la gestion de la relation client revendue en 2023 et devenue Concentrix. Président fondateur de l’association Art Explora depuis 2019, propriétaire du navire, amateur d’art et partisan de sa démocratisation, mécène du Louvre, Frédéric Jousset a investi dans Beaux-Arts Magazine via le fonds d’investissement Art Nova, et également avec le véhicule Quaterra dans les pépites gastronomiques locales Le Bec Fin tropézien et Confit de Provence aixois.

Numérisation d’une oeuvre du Louvre présentée dans le navire Art Explora, crédit Emma Picard

Le premier partenaire du festival et de l’association est le groupe Accor, représenté par son président directeur général Sébastien Bazin, présent à Marseille le 6 juin, et dont le fleuron phocéen Sofitel Vieux Port vient de fêter ses 60 ans. Sans oublier les centaines de bénévoles qui accueillent, équipent et guident les visiteurs avec le sourire jusqu’au 18 juin.

