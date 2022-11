« Emerging Valley » perdure par son utilité et la ténacité de son créateur, Samir Abdelkrim. Cet événement revient pour une sixième édition le 29 novembre au Palais du Pharo où 2000 participants de 70 pays sont attendus, dont 150 start-up africaines et près de 50 investisseurs. Cette rencontre reste gratuite, en physique ou sur la plateforme virtuelle dédiée, un modèle hybride hérité de l’ère du Covid-19.

« Cette année encore, nous aurons à cœur d’aborder des sujets clés tels que la co-innovation, la souveraineté alimentaire, l’agritech, la souveraineté énergétique, le développement durable ou encore l’e-santé et la civil tech. Nous tenons aussi à montrer comment le territoire Aix-Marseille-Provence, terre de diversité et des possibles, en lice en tant que finaliste pour devenir la capitale européenne de l’innovation 2022 est devenu un pont essentiel de l’innovation entre l’Europe et l’Afrique. », partage Samir Abdelkrim.

En ouverture de l’événement, un plateau de personnalités institutionnelles, uniquement féminin, sera organisé avec Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille, Laure-Agnès Caradec, la présidente du conseil d’administration d’Euromediterranée ou encore Michèle Rubirola, l’adjointe à la santé de la ville de Marseille. Puis, trois plateaux sont installés pour échanger sur les différentes thématiques Tech.

Conférences sur le « Main Stage »

Plénière Startups africaines et financements à l’heure de la crise mondiale : projection et stratégies des grands investisseurs en Afrique

Co-Innovation Europe-Afrique : le nouveau paradigme ? Passer de la coopération au destin partagé à travers le prisme de l’innovation

Souveraineté alimentaire 2.0 : inventer une nouvelle alliance agricole entre les deux continents, grâce au digital, à l’heure des nouvelles disruptions géopolitiques.

Décarbonation et Villes Neutres pour le Climat : quelles innovations partagées entre l’Europe et l’Afrique ?

Villes informelles : l’Émergence de la Ville informelle Africaine 2.0 : comment le continent devient le laboratoire de la nouvelle gouvernance urbaine via le digital ?

Le « Stage 2 » pour valoriser les projets à « Impacts »

Sur ce plateau, seront proposés des témoignages et retours d’expériences d’acteurs de terrain. Plusieurs problématiques seront abordées, dont les enjeux « e-santé » et « e-sport » : une table-ronde sera dédiée à l’importance de croiser les innovations entre l’Europe et l’Afrique et de construire un nouveau « grand marché du futur » entre les deux continents.

Le “Co-Innovation LAB” : la force de l’intelligence collective

C’est la première fois que « Emerging Valley » dédie un plateau aux bienfaits de l’intelligence collective. Ce plateau proposera un format participatif réalisé en partenariat avec Fanaka, une agence africaine spécialisée sur l’innovation collaborative. Une session sera notamment consacrée à l’entrepreneuriat féminin en Tunisie (partenariat avec FAST), l’intelligence collective au service de la Souveraineté énergétique ou la présentation de certains outils EdTech, Civic Tech, Legal Tech pour « redonner du pouvoir aux citoyens africains ».

