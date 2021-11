C’est une consécration. Après 10 ans de collaboration, La Ruche Marseille, village d’entrepreneurs solidaires, et Inter-Made, incubateur de projets de l’économie sociale et solidaire (ESS), se regroupent pour grandir ensemble. La Ruche fête ses 10 ans d’existence et Inter-made ses 20 ans. Pour célébrer leur nouvel anniversaire commun, les deux structures organisent l’événement #Plus20 à l’occasion de la fin de la semaine de l’ESS. Dans l’écrin de la Friche la Belle de Mai, au restaurant les Grandes Tables, plus de 150 personnes sont attendues lors d’une soirée organisée le 30 novembre pour célébrer cette union et réfléchir à un avenir plus solidaire, désirable et durable.

Pourquoi regrouper Inter-Made et la Ruche Marseille ?

Cédric Hamon, directeur du groupement Inter-Made et la Ruche (Crédit : Dr)

« Nos missions sont proches, une bonne partie des coworkers de la Ruche se sont fait accompagnés par Inter-made, la ruche propose aussi beaucoup d’animations de communautés… » énumère Cédric Hamon, le directeur général d’Inter-Made. Ce rapprochement permettra également de « mutualiser certains postes » à l’instar du poste de directeur : Cédric Hamon prend ainsi la tête du groupement des deux structures.

« La Ruche a aussi une mission d’ouvrir ses portes, d’être plus visibles des publics qu’elle ne touche pas. En nous regroupant, nous nous devenons plus importants et donc nous pouvons augmenter cette visibilité. » Une des raisons de fond est également de « renforcer la crédibilité de l’entrepreneuriat social » explique Monsieur Hamon à Gomet’.

Si la coopération d’Inter-Made et de la Ruche Marseille est renforcée, chaque structure juridique reste. Une signature commune a été créée : « concrétisons l’utopie ». Pour le directeur, l’utopie n’est pas intangible, c’est un idéal où « l’entreprise ne doit servir qu’à répondre aux besoins des gens : qu’ils dorment, mangent, s’habillent, se soignent… »

C’est un élan d’optimisme conscient, pas angélique. Cédric Hamon, directeur du groupement Inter-Made et la Ruche Marseille

Un événement positif et prospectif

Ainsi, l’événement #Plus20 doit permettre de « fédérer et mobiliser » autour de trois défis majeurs : se loger, se nourrir, se vêtir. « Nous voulons montrer la largeur des enjeux. Nous réunissons une communauté diversifiée : des citoyens, de grandes entreprises, des associations autour d’enjeux communs dont les projets de l’ESS sont une partie de la réponse. C’est un élan d’optimisme conscient, pas angélique. » témoigne Cédric Hamon. Tout l’écosystème de l’ESS est convié pour réfléchir et trouver des solutions communes impactantes pour le territoire avec un objectif double : faire émerger des innovations et capitaliser sur les démarches existantes.

L’événement a été co-organisé avec La Friche Belle de Mai et la MGEN qui prennent aussi position sur ces trois enjeux. Pour Ariane Groos, la directrice de la communication de la Friche, fêter ces 30 ans (10 + 20) sur le site, au cœur du 3e arrondissement de Marseille, est une évidence. D’une part, « Inter-made est l’un de nos résidents. » D’autre part, rappelle-t-elle à Gomet’ : « La Friche est un creuset qui accueille, aide à penser et à formuler des projets qui vont changer les choses. » Nous y serons !

Informations pratiques et liens utiles



L’événement #PLUS20 est organisé à partir de 18h avec au programme :

Propos introductifs en format plénière, mini-conférence, ateliers prospectifs, temps de conclusion, cocktail et soirée



> Le lien d’inscription pour la soirée #PLUS20