Après plusieurs mois de tensions avec sa propre famille politique, le président de la Région Sud Renaud Muselier a annoncé son départ de chez Les Républicains ce mercredi 24 septembre, sur le plateau de LCI. Cette décision intervient à la suite du refus par le candidat aux présidentielles Xavier Bertrand du soutien proposé par Renaud Muselier.



Dans un tweet (voir ci-dessous), le président de la Région Hauts de France estime que « [les] attaques [de Renaud Muselier] à l’encontre d’Eric Ciotti et David Lisnard sont inacceptables. » Le candidat à l’investiture LR fait ici notamment référence aux propos tenus par Renaud Muselier dans une interview au Parisien dans laquelle il reproche à Eric Ciotti « d’envoyer des signaux à l’extrême-droite » et ajoute « Si Ciotti gagne le Congrès, j’irai directement chez Macron. » « J’entends faire campagne avec tous les candidats dont mon ami Eric Ciotti. Personne ne me fera revenir sur cette décision. C’est l’esprit de rassemblement et la condition de la victoire contre Emmanuel Macron » a répliqué Xavier Bertrand via Twitter.

Dès le 4/12, j’entends faire campagne avec tous les candidats dont mon ami @ECiotti. Personne ne me fera revenir sur cette décision. C’est l’esprit de rassemblement et la condition de la victoire contre Emmanuel Macron. – (2/2) — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) November 23, 2021

La réponse de Renaud Muselier à la suite de cette fin de non recevoir ne s’est pas faite attendre : « La conséquence est simple, je vais quitter Les Républicains», a-t-il lâché sur LCI, interrogé à ce sujet. « C’est le fruit d’une réflexion importante. J’ai grandi dans LR, mais aujourd’hui je ne m’y retrouve pas. Je veux que mon pays respire » a-t-il ajouté.

Des tensions au sein de LR depuis les dernières élections régionales

Les tensions entre Renaud Muselier et sa famille politique étaient déjà vives depuis les dernières élections régionales, alors que le président sortant avait tendu la main aux membres de La République en Marche. Plusieurs d’entre eux ont été élus sur sa liste. Cette ouverture avait provoqué une nouvelle fracture au sein des LR avec le départ de Christian Estrosi et Hubert Falco, respectivement maires de Nice et de Toulon, solidaires de la ligne de Renaud Muselier. A l’inverse David Lisnard et Eric Ciotti avait affiché leur opposition à cette stratégie d’ouverture mise en place pour mieux lutter contre le candidat RN Thierry Mariani.



La semaine dernière encore, à la veille de l’élection du nouveau président de l’Association des maires de France, Renaud Muselier s’était attaqué au maire de Cannes David Lisnard auquel il avait reproché son absence de soutien durant les élections régionales.

