45% des jeunes ressentent de l’anxiété face aux enjeux climatiques. C’est le chiffre que révèle une étude de l’association Avaaz réalisée sur 10 000 jeunes (16-25 ans) en 2021. Le Geres qui défend la solidarité climatique et Eurasia Net qui développe les échanges culturels, éducatifs et artistiques, deux organisations non gouvernementales (ONG) basées à Aubagne et…