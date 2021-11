Pour cette quatrième émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence et dont Gomet’ est le partenaire, donne la parole à Anne Claudius-Petit, présidente de l’Agence régionale de la biodiversité et de l’environnement (Arbe). L’élue de la majorité régionale aborde les missions de la structure environnementale et revient sur le Congrès mondial de la nature, organisé en septembre par l’UICN. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du relais sport planète qui s’est déroulé du 12 au 21 novembre. Cette course multisports a réuni des centaines de sportifs professionnels et amateurs entre Chamonix et Nice, en passant par Marseille. En fin d’émission, Rémi Liogier présente un four solaire, un outil qui se présente comme une alternative écologique au four classique. La semaine prochaine, le plateau recevra Jocelyn Meire, fondateur et président du cluster des professionnels du textile Fask.

