L’association nationale des CCI métropolitaines vient de publier sa dernière note de conjoncture sur l’activité du premier semestre 2021. « A l’été 2021 le niveau d’avant crise a été globalement retrouvé, pas encore pour tous les secteurs, activités ou territoires, mais la tendance est là, dynamique et positive », se réjouit l’organisme consulaire. Aussi, le territoire régional affiche parmi les meilleurs scores de rebond.

La région Sud, championne de la création d’emplois

Sur les créations d’emplois, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive assez largement en tête. Ses trois départements littoraux trustent le podium avec la première place pour le Var (+6,6%), la deuxième pour la Côte d’Azur (+5,2%) et une belle troisième place pour la Métropole Aix-Marseille Provence avec une hausse de 4,8% qui est aussi celle qui a créé le plus d’emplois sur les six premiers mois de l’année dans le pays avec près de 29 000 postes. Elle est également championne de la création d’entreprises avec 23 500 nouvelles sociétés mais reste derrière Paris et ses 42 000 nouvelles entreprises.

Les trois CCI de la région affichent la plus forte hausse sur l’emploi au premier semestre (Crédit association des CCI métropolitaines)

Une entreprise sur deux a retrouvé son niveau d’avant-crise

Globalement, Aix-Marseille Provence est l’un des territoires où la relance est la plus forte. « Malgré des difficultés d’approvisionnement persistantes, la reprise semble bien amorcée au 2e trimestre 2021 : 36% des entreprises affichent une hausse d’activité », indique la note de conjoncture. Au 1er semestre 2021, une entreprise sur deux a retrouvé un chiffre d’affaires supérieur ou égal à celui d’avant la crise dans la métropole Aix-Marseille. A date d’enquête, 83% des chefs d’entreprise considèrent avoir une activité normale ou être en suractivité. « L’industrie est le secteur le plus optimiste, les CHR et le commerce de détail, les plus prudents », précise l’enquête. Pour le deuxième semestre, 22% des chefs d’entreprise envisagent une progression de leur activité, 13% un recul. « Mais les incertitudes subsistent en matière d’approvisionnement, de recrutement, de contexte sanitaire, social et économique », tempère l’association.

