Samedi 25 mai, Action, discounter non-alimentaire néerlandais, organise une journée de recrutement dans plus de 560 de ses magasins en France. Cette initiative vise à renforcer ses équipes, notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur où 148 postes sont à pourvoir dans 50 magasins.

Parmi les postes proposés, Action recherche des responsables de magasin, des responsables adjoints, ainsi que des employés de magasin. Les offres incluent des contrats à durée indéterminée (CDI) et déterminée (CDD), à temps plein (35 heures) ou à temps partiel (30 et 24 heures). Certains de ces postes sont adaptés aux étudiants.



La journée de recrutement permettra aux candidats de rencontrer des recruteurs et des collaborateurs pour échanger sur les missions proposées. Les magasins participants dans le département se situent dans les villes suivantes : Arles, Cabriès, Châteauneuf-les-Martigues, Chateaurenard, Istres, La Valentine (Marseille), Les Pennes Mirabeau, Marseille, Miramas, Plan d’Orgon, Port de Bouc, Saint-Loup, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Victoret, Trets et Vitrolles. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur CV directement dans les magasins Action.

