Le salon professionnel VivaTech a ouvert ses portes pour son édition 2024 mercredi 22 mai. François de Canson, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a inauguré le stand de la Région Sud en compagnie des représentants des partenaires métropolitains tels que Aix-Marseille-Provence, Nice Côte d’Azur, Toulon Provence Méditerranée, ainsi que la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.

Tous se sont réunis pour accompagner les 37 start-up sélectionnées pour représenter la région Sud lors de ce salon professionnel. Pour immortaliser l’instant, tous ont signé un panneau « Aujourd’hui naît une communauté IA en région Sud » en présence d’Audrey Brun-Rabuel, directrice générale de risingSud, de Véronique Saubot, directrice générale de Simplon, ainsi que des start-up participantes.

17 start-up originaires de Aix-Marseille Provence à Viva Tech

La délégation régionale se divise en six domaines clés : la data et l’IA (9 start-up), la technologie climatique (9 start-up), le tourisme et les industries créatives (6 start-up), le sport et l’e-sport (4 start-up), la santé (5 start-up), ainsi que la cybersécurité (4 start-up).

Le stand de la région Sud au salon professionnel Viva tech 2024 à Paris. Crédit photo : Région Sud.

Parmi les 37 start-up de la délégation Sud, 17 sont originaires de Aix-Marseille Provence, comme Acwa Robotics. Fondée en Corse en 2017 par Jean-François Rossi, l’entreprise a été rejointe en 2018 par Jean-François Guiderdoni, René Amoretti et Raphaël Rossi. Elle développe des solutions robotiques pour cartographier et inspecter les réseaux d’eau potable et industrielle. Ses véhicules autonomes collectent des données sans perturber la distribution d’eau, ce qui permet aux services de l’eau de planifier précisément la maintenance des canalisations, optimisant ainsi leurs dépenses et réduisant les pertes liées à l’obsolescence du réseau.

Le robot inspecteur de canalisation © Acwa Robotics

Des solutions vertes

Deki est également présente. Cette start-up établie à Marseille propose des solutions numériques pour améliorer la logistique urbaine, en fournissant des services SaaS (software as a service) et des API (application programming interfaces). En s’appuyant sur des algorithmes avancés et des évaluations d’impact en temps réel, sa technologie vise à aider les entreprises à optimiser l’utilisation de leurs ressources et à réduire leur empreinte carbone. Ces solutions sont intégrables à tout système d’information, permettant ainsi une solution prête à l’emploi pour améliorer les processus de livraison en milieu urbain et soutenir la transition écologique des transporteurs.

Béatrice Leduby fondatrice de Deki lors des 2es Rencontres du vélo et des mobilités douces organsées à Marseille par Gomet’ en mai 2023 (Crédit Gomet’/JYD)

Biomitech à Aix-en-Provence, qui développe des bioréacteurs conçus pour réduire les émissions polluantes émanant des zones urbaines et industrielles. Ces bioréacteurs exploitent le pouvoir des micro-algues et de la photosynthèse pour transformer le dioxyde de carbone en oxygène. La délégation compte également Sakowin, basé à la Technopole de l’Arbois, à Aix-en-Provence, qui développe des équipements produisant de l’hydrogène à partir de méthane sans émission de CO2, avec une consommation électrique cinq fois moindre que l’électrolyse. Sa technologie vise à décarboner divers secteurs industriels et contribue à la transition énergétique en offrant une solution pour atteindre l’objectif Net Zero CO2.

Le BioUrban purifie l’air grâce aux micro-algues (crédit : DR)

Le soutien financier du Crédit Agricole

Nouveauté pour cette année sur le stand de la Région : la présence du Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP). Concrètement, le partenariat consiste en la prise en charge d’une part significative du coût que représente pour chaque start-up son déplacement et sa participation au salon, ainsi que l’accueil dans le business center des Docks à Marseille le 24 avril dernier, d’une séance de coaching organisée par risingSUD.

Le Crédit Agricole Alpes Provence lance un appel aux start-up de la santé

La présence du Crédit Agricole s’inscrit dans le sillage des différents dispositifs et actions mis en place par CAAP en soutien à l’innovation. « Au sein de notre pôle Capital & Innovation, nous engageons depuis plus de 10 ans les ressources de notre banque et mobilisons nos équipes et nos compétences pour accompagner l’innovation, sécuriser l’écosystème local, faciliter l’amorçage et investir au capital des startups régionales qui seront demain les leaders de nos territoires » explique Clément Célérier, responsable du pôle Capital & Innovation et directeur des investissements en capital-risque et infrastructure du Crédit Agricole Alpes Provence.

