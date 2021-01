CVE accélère encore. Le groupe basé à Marseille dispose après des levées de fonds successives des moyens de financer son développement. Et celui-ci va connaître une nouvelle phase en 2021. La dernière communication de la société jeudi 21 janvier en témoigne avec l’annonce du recrutement de trois personnes clés (voir ci-dessous) dans le management et le financement de projets à l’international.

Au-delà de ces trois profils, CVE confirme aussi son intention d’accroître, au cours des 12 prochains mois, d’un tiers ses effectifs soit le recrutement de 60 personnes. Tous les secteurs de l’entreprise sont concernés avec des postes à pourvoir dans les fonctions commerciales, financières, techniques et supports. Implanté à Marseille, CVE (60 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019) dispose de six bureaux régionaux. Il est implanté à l’international en Afrique et au travers de filiales au Chili et aux Etats-Unis.

Darryl Tishler, Ana de La Mata et Romain Floc’h (Crédit DR)



Afrique, Chili, Amérique du Nord : des recrues pour les projets internationaux



CVE se renforce pour accélérer son développement à l’international avec l’arrivée de Darryl Tishler, d’Ana de La Mata et de Romain Floc’h. Le premier est diplômé de l’université de Californie à Berkeley, puis de l’UCLA Anderson School of Management, est « un investisseur et un arrangeur expérimenté en matière de financement et de fusions-acquisitions (equity, tax-equity, dette) avec, au total, plus de 100 transactions menées sur 20 ans représentant plus de 10 milliards de dollars dans le monde entier » souligne CVE dans un communiqué. Darryl Tishler rejoint l’équipe de CVE North America en tant que directeur fusion-acquisition et financement.



Originaire du Mexique et titulaire d’un master 2 en économie et droit de l’énergie, Ana de la Mata a plus de 10 ans d’expérience dans des postes administratifs et financiers et elle est, depuis sept ans, spécialisée dans le financement de projets. Forte de son expérience chez Quadran puis chez Qair, « elle a participé à la levée d’environ 650 millions d’euros pour financer une cinquantaine de projets solaires, éoliens, biogaz et hydroélectriques.» Basée à Marseille, elle est nommée responsable du financement des projets africains de CVE et apportera son expertise et son support au financement des projets développés aux Etats-Unis. Enfin, Romain Floc’h, diplômé de l’Ecole centrale de Lyon et d’un master de l’IAE de Paris, combine une expérience de terrain des énergies renouvelables et, lui aussi, du financement de projet. Basé à New York, Romain Floc’h est nommé responsable du financement des projets développés par la filiale chilienne du groupe, CVE Chile.

