Le Club Top 20 qui fédère les 56 dirigeants des plus grandes entreprises de la Métropole Aix-Marseille Provence (avec leur centre de décision situé dans la métropole et un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros) a salué l’initiative de Gomet’ de créer un événement dédié aux mobilités décarbonées (les 1ères Rencontres du vélo et des mobilités douces ont eu lieu le 14 octobre 2022 au Mucem, Ndlr).



Via son Lab RSE (Responsabilité Sociétale et Environnement​), le Top 20 réunit les directions RSE des plus grandes entreprises du territoire, afin d’échanger, d’enrichir les initiatives concrètes et de trouver collectivement des solutions pour améliorer la qualité de vie et accélérer la transition écologique du territoire.

« Proposer des alternatives de mobilités douces est un enjeu de performance environnementale : pour être acteur de la transformation écologique, réduire notre empreinte carbone, et agir pour le climat. » souligne Caroline Morvan, directrice RSE de la Société​ des Eaux de Marseille, qui propose depuis quelques mois, avec la start-up Zenride, une solution de location de vélos (électriques ou non) à ses salariés, avec 70% du loyer pris en charge par l’entreprise : « C’est aussi un enjeu social, de qualité de vie au travail et de santé, à travers la pratique d’une activité physique. Et enfin, c’est un enjeu sociétal : en tant qu’entreprise du territoire, notre objectif est de contribuer au développement de pratiques responsables, respectueuses de notre environnement. »

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité (qui a eu lieu du 16 au 22 septembre 2022) mais également tout au long de l’année, les entreprises du Top 20 proposent à leurs collaborateurs différents modes alternatifs à la voiture individuelle.

C’est le cas de NGE par exemple qui, dans le cadre de sa journée vélo en juin dernier, proposait aux collaborateurs de son siège à Tarascon de nombreux ateliers et animations ludiques, participatifs et utiles : découverte de nouveaux modes de déplacement, sécurisation des déplacements à vélo et autres modes actifs, réglementation et sécurité, faire et/ou apprendre à réparer son vélo, informations sur les infrastructures et le réseau de transport en commun, challenges. À plus long terme, NGE propose à ses collaborateurs une alternative vélo aux véhicules de fonction avec une compensation les week-ends et pendant les congés payés. NGE finance le vélo à hauteur de 2 000€ et les révisions annuelles mais aussi le titre de transport en commun. Par ailleurs, une prime de 1 € par jour est attribuée aux personnes se rendant chez NGE à vélo.

En synergie avec les acteurs locaux à l’instar de la Métropole Aix-Marseille Provence, du PETR Pays d’Arles, de Soft Mobility Company, de l’Institut des Sciences du Mouvement d’Aix-Marseille Université, le tissu associatif et les start-up du territoire, les grandes entreprises encouragent au changement et participent à l’effort de financement.

La Société Marseillaise de Crédit propose par exemple à ses collaborateurs un service de prêt de vélos à assistance électrique pour des trajets domicile/travail et déplacements professionnels. La CMA CGM s’est également récemment dotée d’une flotte test de 100 vélos (dont elle prend en charge l’entretien bi-annuel du vélo) et a réalisé des aménagements dans l’entreprise (parkings vélo, installation de casiers et solution de change, station de réparation sur site, parcours d’accès sécurisé au parking, …).

Au-delà des temps forts de sensibilisation, les grandes entreprises sont pleinement mobilisées et ce, depuis de nombreuses années, bien avant que la RSE ne soit une tendance.

Comme AG2R La Mondiale qui depuis 2015, anime la communauté « Vivons vélo » dont les objectifs sont d’encourager tous les Français à se (re)mettre au vélo, quel que soit son niveau et sa forme ; contribuer à améliorer la santé des français par la pratique du vélo et lutter contre le sédentarisme et promouvoir les mobilités douces et non polluantes. Tous les kilomètres parcourus sont transformés en dons pour l’Institut Pasteur (pour lutter contre les maladies neuro-dégénératives) et en arbres plantés (par Reforest’action, en France). 400 000 membres composent la communauté, 75 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 130 rassemblements organisés par an. Et surtout : en 2022, plus de 3,5 millions de kilomètres parcourus !

Un travail de longue haleine pour les personnes en charge des mobilités dans les entreprises

Car, même si beaucoup de ces initiatives sont réplicables dans les entreprises de tout secteur d’activité, il est nécessaire de rappeler que sans infrastructures et aménagements ad hoc sur le territoire, sans démonstration de l’engagement des équipes dirigeantes, sans communication forte et constante, sans acculturation et accompagnement au changement, les pratiques ne pourront changer. En effet, même si la tendance des mobilités douces et actives s’accroit et se pérennise, la part modale du vélo ne représente que 4% en France contre 36% au Pays-Bas (source Bemobi). Les freins restent nombreux pour les collaborateurs des entreprises du Top 20 : l’absence d’infrastructures sécurisées (manque de pistes cyclables ou discontinuité des pistes sur les trajets domicile-travail) pour se déplacer en sécurité à vélo, difficultés de parking sécurisé au domicile du salarié, coût à l’achat d’un vélo à assistance électrique, etc.

Entreprises du CAC40, sociétés de service, entreprises de construction, entreprises de délégation de service public, industriels, toutes se saisissent de ces petits pas qui accompagnent les grands enjeux de sobriété énergétique et de décarbonation.

Car, au-delà des bienfaits qu’apportent les dispositifs de mobilité douce sur le porte-monnaie, la santé des usagers et l’environnement, proposer aux salariés des solutions de mobilité participe grandement à l’attractivité des entreprises et facilite l’embauche.