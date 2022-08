Le groupe CMA CGM investit dans l’opérateur européen de communication par satellite Eutelsat. Le regard plus que jamais tourné vers les étoiles, l’armateur marseillais monte à 5,03% du capital et des droits de vote de cette société spatiale, dont il était déjà actionnaire minoritaire depuis l’automne 2021. « Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Eutelsat sur le marché », explique l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans un communiqué du 5 août.



Le titre d’Eutelsat, en baisse depuis l’annonce le 26 juillet dernier d’une fusion avec le fournisseur britannique d’accès à internet OneWeb, est finalement remonté début août, notamment soutenu par des acquisitions d’actions de la BPI France. La banque publique d’investissement a augmenté sa part dans l’entreprise à 21,28% du capital. Dans cette course à l’espace, Eutelsat continue de prendre du poids et entend, sur le long terme, concurrencer les géants américains SpaceX et Amazon.

CMA CGM commande six porte-conteneurs propulsés au méthanol



En parallèle de cet investissement, et afin de poursuivre la décarbonation de sa flotte, CMA CGM s’est offert six nouveaux porte-conteneurs d’une capacité de 15 000 EVP chacun – ils carbureront tous au méthanol. La livraison est prévue en 2025. Cette commande de la compagnie d’affrètement marseillaise CMA CGM a été passée auprès du chantier naval chinois Dalian Shipbuilding Industry, une filiale du groupe China State Shipbuilding Industry (CSSC).



L’espace, nouveau terrain de jeu de CMA CGM

Voilà plusieurs mois que Rodolphe Saadé, le patron de CMA CGM, affiche publiquement son ambition de se tourner vers l’industrie spatiale. « Je souhaiterais qu’au delà des métiers traditionnels du groupe (…) on s’intéresse aussi à ce qui se passe là-haut », confiait le PDG le 1er mars dernier, lors de l’inauguration du centre de formation marseillais Tangram. Son groupe travaille déjà avec des grands noms de l’aéronautique, comme Thales, sur des projets de logistique orbitale et bien sûr Air France KLM dans lequel CMA CGM est entré en force au printemps dernier.

