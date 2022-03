« Ici, on va imaginer le transport et la logistique de demain », annonce le P-dg de CMA CGM Rodolphe Saadé pour décrire sa nouvelle école Tangram. Le patron du troisième armateur mondial organise le 1er mars la pose de la première pierre de son campus en grande pompe. Pour ce lancement, il réunit le ministre des transports Jean-Baptiste Djebarri, le maire de Marseille Benoît Payan et nombre de décideurs politiques et économiques. CMA CGM a choisi d’installer son centre de formation sur le terrain de l’école nationale supérieure du maritime (ENSM) à la Pointe-Rouge. Pour donner encore plus de portée à son projet, l’entreprise a confié sa réalisation à l’architecte Jean-Michel Wilmotte.

De gauche à droite : Jean-Michel Wilmotte, l’architecte, Jean-Baptiste Djebarri, le ministre des transports, Rodolphe Saadé, le P-dg de CMA CGM et Benoît Payan, le maire de Marseille (Crédit DR)

Un campus ultra-moderne autour de l’école historique de la marine marchande

Au cœur du site de l’ENSM, le « château-double », une bastide du XIXe siècle « qu’il fallait à tout prix conserver », raconte l’architecte. Aussi, il a imaginé un projet tout autour de l’édifice historique protégé par des douves, trônant au centre même des nouveaux bâtiments de l’académie de CMA CGM. « Ce sera le clou du spectacle, un lieu de réception et de représentation, symbole de l’ancrage historique de l’entreprise et de sa modernité », poursuit Jean-Michel Wilmotte. CMA CGM souhaite intégrer pleinement l’activité existante de l’ENSM sur son campus. « Nous commandons toujours plus de nouveaux navires et nous avons besoin de nouveaux élèves officiers. L’ENSM jouera ainsi son rôle à plein à nos côtés », assure Benoît Tournebize, le directeur de cabinet de Rodolphe Saadé.

Jean-Michel Wilmotte présente la maquette du projet (Crédit RM)

Un campus de formation pour les salariés et les clients de CMA CGM

Tout autour de la bastide, le campus Tangram sera divisé en trois partie. La première, à l’arrière, sera dédiée à la formation avec un bâtiment sur quatre étages, avec 20 salles de classes et trois simulateurs de navigation. « Nous comptons formés entre 80 et 90 personnes par jour », avance Bruno Khane, le vice-président de CMA CGM Academy. Si les 110 000 collaborateurs du groupe seront les premiers à profiter de cette école nouvelle génération, Tangram sera aussi ouvert aux autres entreprises : « Nos clients veulent profiter de notre expertise en logistique pour former leurs équipes », explique Benoît Tournebize. CMA CGM travaille également avec certains partenaires comme Amazon et des groupes de formation pour la création de nouveaux cursus dédiés aux métiers du transport et de la logistique.

Un lieu de recherche pour la logistique maritime, terrestre et spatial

Une deuxième partie est baptisée « l’innovation hub », un lieu de créativité dédiée aux chercheurs, aux start-up et aux grands groupes désireux de collaborer sur de nouveaux travaux. Parmi les sujets privilégiés, le transport maritime, terrestre et aérien, les océans mais aussi un nouveau terrain de jeu sur lequel insiste Rodolphe Saadé : le spatial : « Ce sujet nous tient à cœur lance-t-il à l’adresse du ministre des transports face à lui. Avec Tangram, on va pouvoir étudier sérieusement ce que l’on peut y faire ». Si l’implication de CMA CGM dans l’espace semble encore nébuleuse, Benoît Tournebize affirme que l’entreprise travaille déjà avec des grands noms de l’aéronautique comme Thales sur « des projets de logistique orbitale qui ont beaucoup de points communs avec la logistique maritime ».





Enfin, la troisième et dernière partie est baptisé « Event center ». Il s’agit d’un espace multifonctionnel servant d’espace de détente et de restauration « mais c’est surtout un lieu d’échanges où pourront se croiser les différents occupants de Tangram, pour se créer un réseau », insiste Benoît Tournebize. Cette grande salle pouvant accueillir plus de 200 personnes sera aussi le point névralgique des grands événements attendus à Tangram comme le sommet annuel de l’institut maritime de la décarbonation, le sommet pour la coalition pour l’énergie de demain ou encore les réunions d’un think tank sur la logistique orbitale.

Le futur visage de Tangram imaginé par Jean-Michel Wilmotte (Crédit DR)

Tangram ouvrira ses portes à la rentrée 2023

Au total, Tangram sera capable d’accueillir entre 200 et 300 personnes simultanément. Le chantier a déjà bien démarré et la livraison est maintenant programmée pour septembre 2023. Sur le montant de l’investissement, la direction de CMA CGM préfère rester discrète mais le chiffre doit certainement avoir dépassé les 24 millions d’euros annoncés il y a quatre ans lors de la première présentation du projet.

