Originaire des Hautes-Alpes, Emlyn Davin a fait ses débuts de carrière dans une agence parisienne spécialisée dans le luxe et les cosmétiques après un master en traduction et relations internationales. Pendant plusieurs années, elle côtoie les services formation des plus grandes marques et voit l'émergence du "digital Learning". Elle décide alors de poursuivre cette voie.…