Le co-fondateur du groupe éditorial Actes Sud, Jean-Paul Capitani, est décédé ce mardi 4 avril à l’âge de 78 ans, après une chute à vélo dans le centre d’Arles, sa ville natale. Aux côtés de son épouse, l’ex-ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et de Bertrand Py, il a dirigé la structure pendant plus de quarante ans.



« Éditeur passionné et enthousiaste, Jean-Paul Capitani avait notamment développé le secteur des beaux-livres et initié de nombreuses collections sur la nature et l’écologie, dont le prestigieux “Domaine du possible”, relate un communiqué d’Actes Sud, avant de conclure : il laissera un immense vide au sein de la maison ».

Immense tristesse d’apprendre le décès de Jean-Paul Capitani. Toute sa vie, il a cru dans le pouvoir des livres, des arts et de l’éducation pour relier les êtres. Mes pensées vont à Françoise Nyssen, à sa famille, aux équipes d’Actes Sud et aux Arlésiens qui l’aimaient tant. pic.twitter.com/Q7kgaD0hm6 — Rima Abdul Malak (@RimaAbdulMalak) April 4, 2023

