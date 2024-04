La sixième édition des Rencontres Polytech-Entreprises se tenait jeudi 4 avril. Comme chaque année, cet événement, labellisé Synergie AMU Entreprises (SAE), contribue à la professionnalisation des élèves-ingénieurs et des futurs apprentis ingénieurs scolarisés à Polytech Marseille. Il offre l’opportunité de peaufiner leur projet professionnel, d’améliorer leur CV ou leur présentation, et de rencontrer directement des recruteurs. Près de 450 participants étaient rassemblés au World Trade Center de Marseille, sur le Vieux-Port.

La journée a été divisé en deux temps. Des ateliers le matin, offrant aux participants la possibilité de peaufiner leur CV, de bénéficier de séances photo professionnelles gratuitement, de recevoir des conseils lors de sessions de coaching, et d’assister à des conférences enrichissantes pour muscler leur profil. L’après-midi a été consacrée à des sessions de “job dating” avec la participation de 80 partenaires, parmi lesquels les entreprises comme Orange, le CEA, Alten, Capgemini, EDF, Eiffage, Freyssinet, Heineken, Naval Group ou des institutions comme la Métropole Aix-Marseille Provence.

Polytech Marseille, école d’ingénieurs rattachée à Aix-Marseille Université, est un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Membre du réseau des 35 écoles Polytech, elle offre un cursus d’ingénierie, accessible après le baccalauréat (scientifique) ou après deux années d’études supérieures. Avec environ 1600 élèves, elle propose des formations habilitées par la CTI, couvrant divers domaines scientifiques, et a rejoint la Conférence des grandes écoles en 2016. En 2023, Polytech Marseille affiche un taux d’insertion professionnelle de 80% deux mois après la fin du cursus. Les jeunes ingénieurs décrochent un premier salaire brut annuel compris entre 36k et 37k euros. Les promotions comptent une proportion de filles s’élevant à 30%, surpassant ainsi la moyenne nationale du réseau Polytech qui est de 22%. Depuis son établissement, Polytech Marseille a produit 8 700 diplômés qui ont été intégrés dans divers secteurs du marché du travail.

Les Rencontres Polytech-Entreprises ont permis aux étudiants de prendre de l’aisance et d’apprendre à présenter leur projet professionnel. Avant de rencontrer les entreprises partenaires, ils ont pu assister à différents ateliers : construire son réseau Linkedin, mode d’emploi pour trouver son alternance, création d’entreprises et conseils, les clefs pour négocier son premier salaire… Un “bar à CV’ a aussi été installé, avec la participation de recruteurs professionnels et la présence de l’association pour l’emploi des cadres, l’Apec. Pour cette dernière, un conseil ressort : « nous recommandons aux étudiants de tirer pleinement parti des compétences acquises pendant leurs formations, ainsi que des sujets d’études qu’ils ont explorés, tout en étant clairs sur leurs aspirations professionnelles » explique Binti Djamila, conseillère client à l’Apec Marseille. Enfin, les étudiants ont pu bénéficier de l’œil d’un photographe pour réaliser leur photo de CV.

L’apprentissage : opportunité professionnelle et contrat de confiance

Pour les entreprises, la participation aux Rencontres Polytech Entreprises vise à promouvoir leurs activités, à identifier des profils talentueux et à établir éventuellement un premier contact avec les étudiants en vue d’un stage ou d’un contrat de professionnalisation. Selon Alexandre Pons, référent recrutement chez Capgemini à Aix-en-Provence (les Milles), « être présent lors de cette journée nous permet de repérer nos futurs collaborateurs. Pour la rentrée 2024, nous recherchons déjà 5 à 10 alternants rien que sur notre site aixois ».

Le référent recrutement ajoute également que pour Capgemini, il est important de trouver des futurs apprentis « curieux, ouverts d’esprit, impliqués et qui ne se ferment pas de portes, l’apprentissage étant comme un contrat de confiance ». Il souligne également les avantages tant pour l’entreprise que pour l’étudiant, expliquant que « l’apprenti sera formé et son année lui permettra de découvrir le modèle de l’entreprise, savoir si cela lui convient. Pour nous, c’est un atout majeur pour l’après-formation une fois que l’apprenti devient employé, il possède déjà les bases et les contacts propres à l’entreprise, c’est un gain de temps ».

Ingénieur : un métier très demandé

« Les ingénieurs sont les profils qui réussissent le mieux même en période de crise, car il existe une demande réelle, surtout avec l’avènement des nouvelles technologies. Nous sommes littéralement submergés par les demandes des entreprises ! » concède Pascale Roeber, chargée des relations entreprises et alumni à Polytech Marseille. « Ce type d’événement offre une opportunité précieuse de consacrer du temps à la création d’un réseau, tout en permettant à nos étudiants de gagner en assurance vis-à-vis de leurs futurs employeurs potentiels » rajoute t-elle.

Parmi les animations ayant rencontré un vif succès, une table ronde sur la création d’entreprises a été particulièrement appréciée. Animée par d’anciens élèves ayant fondé leur propre entreprise, ainsi que par Marseille Innovation, et Pépite, l’incubateur de la faculté, a attiré des étudiants en fin de cursus désireux de lancer leur propre entreprise. Thierry Bagnol, ancien étudiant de Polytech à Marseille, témoigne de son expérience : « Polytech est une formation pluridisciplinaire qui m’a permis d’explorer de nombreux domaines et m’a fourni les outils nécessaires pour diriger et faire prospérer mon entreprise ». Après avoir effectué son stage de fin d’études chez Synapsys, Thierry Bagnol a fondé sa propre société, Idmed, spécialisée dans la fabrication d’équipements médicaux en 2008.

Les étudiants ont pu assister à des ateliers professionnels. Crédit : JM/Gomet’

Quelques stands plus loin, Brahim Chelihi arbore fièrement les couleurs du CEA (Cadarache), aujourd’hui ingénieur chercheur, il est passé lui aussi par les bancs de Polytech en 2017. Il vient aujourd’hui témoigner et recruter à l’occasion la future promotion du CEA. Depuis l’opération “1000 alternants”, lancée en 2021 dans le cadre du plan de recrutement du gouvernement “1 jeune 1 solution”, l’organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel poursuit sa philosophie de former et d’accompagner les jeunes diplômés dans leurs carrières. D’autres alumnis étaient présents sur les stands et les étudiants ont pu rencontrer près de 200 professionnels lors de cette sixième édition des Rencontres Polytech-entreprises.

