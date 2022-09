La zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) marseillaise est entrée en vigueur, dans sa première phase, le 1er septembre dernier. Le dispositif imposé par l’État interdit en théorie l’accès au centre-ville aux véhicules les plus polluants – vignette Crit’Air 5 et non classés, soit 2% des particuliers marseillais. Mais les usagers concernés par ces restrictions sont souvent parmi les plus modestes. Et n’ont pas toujours les moyens de s’offrir un modèle plus récent, ou plus propre. Jugée contraignante par une partie des automobilistes, la ZFE-m vise pourtant à réduire la pollution chronique liée au trafic routier marseillais.



Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille, a convié la presse pour un premier bilan mercredi 28 septembre au siège de l’institution, situé au cœur de la tour La Marseillaise (2e). Entourée du vice-président métropolitain délégué au transport, Henri Pons, et des conseillers Amapola Ventron, Catherine Pila et Yves Moraine, elle annonce une suite de mesures incitatives pour « encourager le report modal » des usagers, et poursuivre la sensibilisation auprès des habitants.

ZFE-m : quatre aides financières et un prolongement de la période pédagogique

Première mesure à effet instantané au sein de la ZFE-m : le prolongement de la période pédagogique « mise en place avec l’État » jusqu’à la fin 2022 – cette transition devait s’achever à l’origine au 1er octobre, mais « un mois c’est court », remarque Martine Vassal. « On va donc continuer la pédagogie avec la police municipale jusqu’à la fin de l’année ». Autrement dit, pas d’amende avant 2023 pour les contrevenants. Par ailleurs, la Métropole va mettre en place quatre aides financières à compter du 1er janvier 2023. Elles sont destinées aux usagers mettant à la vente ou au rebut un véhicule noté Crit’Air 5 ou non classé, et résidant, travaillant ou étudiant à l’intérieur du périmètre de la ZFE-m. Martine Vassal entend de ce fait réduire l’utilisation de la voiture, et inciter les Marseillais à prendre le vélo, ou les transports en commun. « Ce n’est pas une légende urbaine, ils existent », commente Martine Vassal.



Pour les usagers concernés, la présidente de l’intercommunalité annonce six mois offerts sur l’abonnement aux transports en commun (pass permanent Métropole ou pass permanent RTM). Six mois offerts également sur l’abonnement aux service de location longue durée LeVélo+, ou sur l’abonnement du futur service LeVélo 100% électrique. Sera enfin déployée, une aide financière de 400 euros destinée à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE). Attention, ces aides ne sont pas cumulables. « Deux adultes au maximum par foyer fiscal (…) pourront bénéficier chacun d’une seule des quatre aides », clarifie la Métropole. Ces subventions seront entérinées par les élus lors du prochain conseil de Métropole.

Les enjeux de la ZFE-m et son impact sur les mobilités douces

Aide à conversion : Martine Vassal propose à Benoît Payan de mettre 10 millions sur la table

La Métropole envisage la création d’un guichet unique dédié au report modal. « On souhaiterait l’ouvrir avec l’ensemble des partenaires, que ce soit l’État, la Région et la Ville de Marseille », précise Martine Vassal. Elle a récemment écrit une lettre à Benoît Payan. « J’ai vu qu’il avait une implication importante sur l’électrification à quai des bateaux de croisières (…) et qu’il allait voter au prochain conseil municipal une enveloppe de dix millions d’euros (allouée au plan régional Escales zéro fumée, ndlr), sourit la présidente de la Métropole, et de poursuivre : je lui propose de voter une autre subvention de dix millions d’euros pour aider les personnes qui doivent changer de voiture ». Martine Vassal indique pour l’heure ne pas avoir eu de réponse de l’édile marseillais. Des aides à la conversion des véhicules sont déjà proposées par l’État et la Région Sud. Celle du Département s’est interrompue en début d’année.

> [Le chiffre] Aide du Département : 35 000 véhicules électriques financés

Catherine Pila annonce une restructuration totale du réseau de bus marseillais

Voilà une nouvelle qui devrait ravir la mairie de Marseille – et particulièrement son adjointe aux mobilités, Audrey Gatian, qui réclamait encore en début de semaine un « renforcement de l’offre de transports », notamment dans les quartiers nord. La présidente de la Régie des transports métropolitains (RTM), Catherine Pila, annonce une « restructuration complète » du réseau de bus marseillais. La RTM entame cette semaine une concertation avec les mairies de secteur. « Le réseau bus à 40 ans (…) il ne colle plus aux réalités du terrain, ni avec les attentes des Marseillais », considère Catherine Pila.



Elle évoque des navettes électriques, des fréquences de nuit et des fréquence plus rapprochées. « Une restructuration totale en adéquation avec les attentes de nos concitoyens (…) il faut le reconnaître, certaines zones ne sont pas desservies ». La RTM effectuera un travail de restructuration pendant 18 mois « pour tout mettre à plat ». Une période qui précédera six mois de concertation publique. Toutefois, la mise en place opérationnelle du nouveau réseau est attendue… au 1er janvier 2025. D’ici là, même les véhicules équipés d’une vignette Crit’Air 3 n’auront plus accès au centre-ville.

Le réseau de bus métropolitains au départ de la gare St-Charles (Crédit Gomet’/archives)

Sur le développement des transports en commun, l’État s’est engagé à mettre un milliard d’euros sur la table – dont 256 millions en subventions, et 744 millions en avances remboursables – pour renforcer le réseau métropolitain, et surtout désenclaver les quartiers nord de Marseille. La première assemblée générale du groupement d’intérêt public (GIP) transports, l’établissement pilote, se tiendra jeudi 29 septembre à 9h en préfecture. Une première liste de projets prioritaires devrait enfin être établie par des représentants de la Métropole, de la Région, de l’État, des communes concernées par les actions financées, des associations d’usagers et du monde économique.

