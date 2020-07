Initialement prévu en avril, repoussé pour cause de confinement, le Défenseur des droits a rendu public lundi 8 juin son rapport d’activité de l’année 2019. Son auteur, le Défenseur des Droits, Jacques Toubon qui a depuis quitté l’autorité indépendante après six années à sa présidence rappelle que les inégalités sociales et territoriales ont été exacerbées avec la crise du Covid-19.



En 2019, le nombre de réclamations reçues par le Défenseur des droits augmente de 7,5% par rapport à 2018 et de 40,3% par rapport à 2014. Plus de 103 000 dossiers ont été traités et ils concernent surtout les domaines de la protection et de la sécurité sociale, du droit routier et des droits des étrangers.



Les cinq principales thématiques qui ressortent en 2019 sont : La protection sociale et sécurité sociale (27,5%), le droit routier, amende et circulation (12%), la justice (11%), le droit des étrangers (5%) et la fiscalité (5%). L’étude des 103 000 réclamations reçues par l’institution en 2019 montre que « nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens ont le sentiment d’être oubliés », note le rapport.



Elles concernent majoritairement les relations avec les services publics avec plus de 60 000 réclamations, en hausse de 10,4% sur un an. Le rapport dépeint ainsi un pays miné par « les inégalités territoriales », mais aussi un « sentiment d’abandon » provoqué par « la fracture numérique et la dématérialisation à marche forcée » des services publics.

Bienvenue à Claire Hédon, la Défenseure des droits https://t.co/Ehx97wVJcJ pic.twitter.com/EEB54LsPap — Défenseur des droits (@Defenseurdroits) July 23, 2020

Lien utile :



> Retrouvez le rapport d’activité 2019.