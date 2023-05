«Trouver des solutions en coordination avec les pouvoirs publics et les différentes fédérations afin de lever les freins qui empêchent les Français de se mettre au vélo ». Telle est la devise de la Fédération des acteurs du vélo en entreprise (Fave), partagée dans un communiqué de presse en date du 5 mai 2023. Fondée en 2023 par cinq acteurs du vélo en entreprise (Azfalte, Bee-Cycle, Tandem Company, Tim Sports et Zenride), la Fave se présente comme le nouvel acteur de promotion du vélo au quotidien.

En un mois d’activité, « les acteurs de la FAVE ont convaincu de nombreux employeurs de rendre accessible le vélo, et ce sont désormais plus de 150 000 salariés qui sont éligibles à une offre de location longue durée de vélos en France», se félicite Olivier Issaly, le président. Il compte s’orienter vers de nouvelles tendances pour recruter et fidéliser davantage de salariés. « Un vrai partenariat gagnant-gagnant entre l’État et les employeurs qu’il convient désormais de consolider et renforcer », conclut Olivier Issaly.

Plan Vélo : la Fave, un acteur des négociations

Habituée aux échanges avec les pouvoirs publics, la Fave était invitée au comité interministériel du 5 mai, au cours duquel l’Etat a présenté son nouveau Plan Vélo. Des mesures saluées par l’association, mais qui ne sont, en revanche, pas suffisantes pour leur domaine de prédilection : la location de vélos en entreprise. « Les charges engendrées par la mise à disposition de vélos auprès des salariés ont un coût que les employeurs ne peuvent pas toujours supporter seuls », affirme la Fave dans un communiqué.

D’après elle, l’Etat devrait davantage soutenir les entreprises qui souhaitent passer aux mobilités douces. Une initiative en route en Allemagne, et qui affiche même des premiers bons résultats : « La location via les entreprises permet la mise à la route d’environ 500 000 vélos chaque année », souligne la Fave.

