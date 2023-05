Share on Facebook

Share on Twitter

« L’Europe sert, si l’on sait s’en servir », déclare Renaud Muselier, le président de la Région Sud. Mardi 9 mai s’est tenue une nouvelle édition du concours « Les Etoiles de l’Europe en Région Sud ». Avec cette année un slogan composé de plusieurs thématiques d’actualité : « L’Europe et la Région se lèvent pour le climat ». Renaud Muselier a tenu à féliciter « l’Europe, la Région Sud et toutes les forces vives de notre territoire [qui] se lèvent ensemble pour le climat », et ce « dans la région-pilote de la planification écologique en France, qui a adopté le premier budget vert d’Europe en 2023 ».

Les projets proposés devaient, en partie, être localisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et avoir bénéficié d’un financement européen. C’est au cœur de l’hôtel de Région, à Marseille, et accompagné de Pierre Loaëc, le chef du Bureau de la Représentation de la Commission européenne à Marseille et de Didier Mamis, le secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, que Renaud Muselier a décerné les prix aux vainqueurs de chaque catégorie.

Dans la catégorie Recherche et innovation :



– Delivers par Hysilabs : Une technologie de carburant liquide capable de produire de l’hydrogène sur site et à la demande.

– Naïade : Un nouvel aliment pour les poissons d’aquaculture, respectueux du milieu et des ressources.

Dans la catégorie Prévention des risques et adaptation au changement climatique :



– Prévision des risques hydrométéologiques et alerte aux population : Déploiement de l’outil PREDICT-Services et du système d’alerte GEDICOM pour mettre en sécurité la population lors de catastrophes naturelles.

– Smartaltitude: Accélérer les politiques bas carbone en stations de montagne.

Dans la catégorie Économie Circulaire :



– Approvisionnement de distributeurs automatiques de produits fermiers pour la restauration collective à Avignon (drives fermiers).

– Life IP Smart Waste: Permettre une meilleure prévention et gestion des déchets dans la Région, et valoriser les déchets sur le territoire régional.

Dans la catégorie Biodiversité :



– Posbemed2 : Maintenir les zones de protection des littoraux en proposant des nouvelles formes de gestion de la posidonie.

– Création d’un Îlot de sénescence pour le maintien d’espèces et habitats d’intérêt communautaire

Le prix spécial du jury a été remis à la restauration hydromorphologique du Colostre. Tandis que Delivers par Hysilabs a remporté le grand prix du public.

« Nous sommes entrés dans le top 10 des régions captatrices de fonds européens », annonce fièrement Renaud Muselier. C’est donc en toute logique que l’Union Européenne est devenue partenaire de la Région Sud. Une collaboration qui se traduit principalement par des financements de projets, comme ceux qui ont été récompensés mardi.

Liens utiles:

> Plus d’informations sur les vainqueurs de l’édition 2023

> La métropole Aix-Marseille Provence devient la nouvelle capitale européenne de l’innovation