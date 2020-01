La 12e édition du festival de Camargue et du delta du Rhône, organise un nouveau concours photos intitulé « Nature sauvage » ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels. Il se déroulera 7 au 12 mai 2020, en partenariat avec Regard du Vivant et les photographes nature Frédéric et Olivier Larrey, Thomas Roger, Thierry Vezon et Jonathan Lhoir.

Lors du festival, le prix Alan Johnson d’un valeur de 3500 € sera décerné au meilleur photographe de nature. « Avec ce concours et au travers du prix Alan Johnson, l’association du Festival de la Camargue et les membres du jury souhaitent mettre en valeur l’excellence des photographes de nature et mettre en avant le regard artistique et personnel qu’ils portent sur le vivant qui nous entoure » souligne le festival.