La Région Sud part au CES de Las Vegas, le grand salon des technologies, pour la quatrième année consécutive du 7 au 10 janvier 2020. Avec une trentaine de start-up sélectionnées, elle a choisi de se concentrer sur les thématiques les plus porteuses comme l’environnement. Françoise Bruneteaux, la vice-présidente régionale déléguée à l’économie numérique, explique sa stratégie.

C’est la quatrième année que la Région emmène ses start-up au CES de Las Vegas. Quel bilan tirez-vous depuis le début de cette opération ?

Françoise Bruneteaux : Si on fait un petit retour en arrière rapide, il y a trois ans, en 2017, nous n’avions qu’une quinzaine d’entreprises éparpillées un peu partout pour le premier voyage à Las Vegas organisé par la Région Sud. Dans l’Eureka Park, on trouvait des choses très diverses, chacun se mettait un peu en avant comme il pouvait mais sans véritable stratégie cohérente. Au final, on avait pas vraiment de visibilité claire de ce que représente la Région Sud en matière d’innovations. Petit à petit, on s’est structuré, on s’est fédéré, on s’est rassemblé avec l’ensemble des partenaires du territoire comme les métropoles Aix-Marseille Provence, Toulon Provence Méditerranée, Nice Côte d’Azur ou encore la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis. La Chambre de commerce et d’industrie régionale nous a également rejoint. Résultat, l’an dernier nous étions la plus grosse délégation française à Las Vegas avec plus de 60 start-up présentes, une dizaine d’Innovation Awards et un vrai travail collectif pour porter la marque Région Sud à l’international.

Outre les quelques succès commerciaux des entreprises, qu’est-ce que cette présence au CES apporte à la Région Sud ?

C’est très important car vue de Shanghai, de San Francisco, de Tokyo, cette région ne fait qu’une, de Marseille à Nice en passant par l’arrière-pays. Françoise Bruneteaux

F.B : Le voyage au CES s’inscrit pleinement dans notre stratégie de rayonnement international pour le développement économique de la Région. Tout d’abord, il permet aux entreprises du territoire de se développer dans le monde entier, représentant notre savoir-faire. Elles sont nos meilleures ambassadeurs. Mais cette grand-messe des nouvelles technologies est également l’occasion d’attirer de nouvelles sociétés étrangères chez nous. On prêche tous pour une seule et même région avec tous ces territoires différents qui proposent autant d’opportunités en fonction de leurs spécificités. C’est très important car vue de Shanghai, de San Francisco, de Tokyo, cette région ne fait qu’une, de Marseille à Nice en passant par l’arrière-pays. Aujourd’hui, on a mis en place la Team Sud Export qui a déjà prospecté plus de 5 000 entreprises dans le monde entier et soutenu plus de 500 sociétés de la région dans le projet de développement international