A chaque jour son lot d’annulation dans le secteur culturel ou événementiel. Après la course Marseille-Cassis, la semaine dernière, c’est un autre gros événément de l’automne qui renonce à tenir son édition 2020. Une première en 28 ans d’existence ! « La programmation dévoilée, l’organisation avancée, l’équipe du festival travaillait depuis plusieurs mois sur les conditions d’accueil des publics en adaptant rigoureusement les mesures sanitaires à l’esprit festif de la Fiesta des Suds » observe lundi 7 septembre 2020, Latinissimo, l’association organisatrice de l’événement.

Fiesta des suds : « Ne pas perdre son âme »

Puis les organisateurs du festival, qui devait se dérouler sur l’esplanade du J4, expliquent : « Malheureusement, les récentes annonces gouvernementales et la position officielle de la préfecture des Bouches-du-Rhône (suite, notamment, à la circulation du virus faisant passer Marseille en zone rouge) ne permettent pas la tenue du festival que nous avions imaginé. Face à l’impossibilité d’organiser un événement accueillant du public debout en référence au décret du 28 août 2020, la Fiesta des Suds se résout à ne pas perdre son âme : celle qui consiste à rassembler et à mélanger tous les publics et toutes les générations depuis 29 ans.»

