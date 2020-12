Share on Facebook

A la suite de quatorze jours de grèves entre les salariés et la direction de Derichebourg, un accord a été conclu mercredi 30 décembre après-midi permettant la reprise de la collecte des déchets dans les 2e, 15e et 16e arrondissements de Marseille. Le président du Conseil de territoire de Marseille Provence et maire de Gémenos, Roland Giberti, se « félicite de la sortie de ce conflit ». Il sale la médiation entreprise par la Métropole Aix-Marseille-Provence sous la présidence de Martine Vassal qu’il remercie chaleureusement pour « son soutien tout au long de ces négociations ».

Les salariés obtiennent la mutation du directeur et de son adjoint

Les négociations ont eu lieu mercredi 30 décembre au matin dans les locaux de la Métropole au Palais du Pharo. Selon France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, Thomas Derichebourg, le PDG de l’entreprise éponyme mandatée pour la collecte des déchets, s’est déplacé spécialement de Paris pour assister aux échanges et trouver un terrain d’entente avec ses salariés en colère.

Les élus communistes souhaitent un retour en régie

Les élu-e-s communistes de Marseille, parties intégrantes de la majorité municipale du printemps Marseillais, qui demandaient le 29 décembre de la Métropole de « jouer son rôle vis à vis de l’entreprise délégataire afin que des négociations s’ouvrent rapidement avec les salariés » ont également fait part dans leur communiqué de leur souhait de mettre fin au contrat avec Derichebourg. « Il est inadmissible dans cette période de crise sanitaire et de surcroît en période de fêtes, de laisser pourrir ce conflit avec des conséquences pour les habitants de ces quartiers en termes de santé et de salubrité. Les élu-e-s communistes soutiennent la proposition de retour en régie publique pour une plus grande efficacité de ce service à rendre à la population.»

Les éboueurs de Derichebourg revendiquaient le départ du dirigeant du site de Marseille et de son adjoint pour harcèlement et management par la peur. Les grévistes réclamaient également l’embauche d’un salarié intérimaire récemment annulée. En réponse à leurs demandes, les deux dirigeants vont être mis en congés jusqu’au 15 janvier 2021, puis quitteront leurs postes sur Marseille. Par ailleurs, l’embauche du salarié intérimaire a été approuvée.

