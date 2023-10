La Fondation de Marseille a réuni le 28 septembre tous ses membres et soutiens pour une belle soirée annuelle, à l’espace Marseille Innovation du CIC aux allées Gambetta.

Marie-Laure Guidi, nouvelle présidente de la Fondation de Marseille, succède à Fabrice Necas, qui en a été le premier président et reste au conseil, était entourée des membres du comité exécutif de Laurent Laïk, Cathy Racon-Bouzon, Nathalie Gatellier, Christophe Baralotto, Fabrice Cornet, Romain Laffont, Philippe Pujol…

Le journaliste Philippe Pujol prend la parole lors de la soirée de la Fondation de Marseille (Crédit DR)

L’opérationnel est mené par Alexis Gibellini, délégué général et Véronique Longo Guiter, co-déléguée. Depuis sa création par des entrepreneurs marseillais, en réaction collective à la crise sanitaire qui accentuait la précarité dans la ville, et grâce à 300 000 euros de dons levés auprès de mécènes actifs, la Fondation de Marseille oeuvre pour la solidarité, par l’emploi, la formation et l’éducation.

Abritée par la Fondation de France, elle appuie des associations sociales et culturelles engagées sur le terrain, comme l’Ecole au Présent, animée par Jane Bouvier, ou l’Agence des Voyages Imaginaires qui ont partagé leurs actions avec vie et brio.



L’Agence de Voyages Imaginaires porte le projet des Toi’ts Théâtre. Ce projet favorise l’accès à la culture pour des publics qui en sont habituellement éloignés, notamment des jeunes de structures sociales et scolaires, bénéficiaires de billets solidaires. Cet événement emblématique permet de recréer du lien entre artistes, habitants et jeunes du territoire, personnes en situation de précarité et entrepreneurs marseillais autour d’une expérience artistique partagée.

Après une phase d’actions d’urgence, la Fondation vise à s’inscrire dans la durée, avec un soutien pérenne et robuste aux oeuvres choisies, le maître mot de ses membres restant « on aime et on aide Marseille.» Si vous vous y reconnaissez, mécènes ou projets solidaires, rejoignez-les !

