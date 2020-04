La Fondation de Marseille ne s’attendait probablement pas à un tel départ. Née en février 2020 à l’initiative de Fabrice Alimi, Christophe Baralotto, Cyril Zimmermann et Fabrice Necas, quatre personnalités marseillaises de l’entrepreneuriat, elle s’adresse à des entrepreneurs souhaitant œuvrer pour la bonne cause. Rattrapée par la crise du coronavirus, la structure se retrouve propulsée dans un rôle d’intermédiaire entre donateurs et projets solidaires de terrain, via une initiative baptisée #MarseilleSolidaire. A l’occasion d’un point presse tenu ce vendredi 17 avril, la Fondation a lancé un appel aux dons.

Partenariat fructueux avec la Fondation de France

C’est une visioconférence à deux têtes qui se tient, devant des journalistes confinés. Tout d’abord, il y a Fabrice Necas, co-fondateur et président de la Fondation de Marseille, « entrepreneur, tisseur de liens, mécène » comme il se définit sur son profil LinkedIn, et qui n’en est pas à sa première initiative dans le domaine caritatif. Trésorier de la fondation du rappeur Soprano depuis octobre 2019, il fut également le fondateur de Provence Mécénat en 2017, une fondation inter-entreprises constituée sous la forme juridique d’un fonds de dotation pour les TPE/PME du territoire. Enfin, l’entrepreneur est également administrateur de La Cloche, association dans le cadre de laquelle il est chargé du développement du projet « Le Carillon » dans la région de Marseille.

Fabrice Necas est le Président de la Fondation de Marseille

En plus d’une personnalité expérimentée à sa tête, la Fondation de Marseille bénéficiera de l’appui de la Fondation de France, au sein de laquelle elle est « abritée ». « La Fondation de Marseille passe par la Fondation de France pour accéder au terrain » explique Fabrice Necas. « Nous n’avons pas aujourd’hui les moyens logistiques pour identifier les projets dans ce contexte d’urgence » développe-t-il. D’où un travail en étroite collaboration avec Cécile Malo, déléguée générale de la Fondation de France Méditerranée dans la cité phocéenne. « Cette alliance avec la Fondation de Marseille est plus que pertinente » abonde-t-elle, mettant en avant la « capacité de réaction très forte » de sa structure, qui permet de « débloquer des fonds sous 24 heures »

Déjà 270 000 € levés dans un contexte de « crise humanitaire »

De fait, les objectifs des deux structures convergent. « Education, alimentation, logement » énonce Fabrice Necas, quand Cécile Malo définit les grandes préoccupations de sa structure comme « l’alimentation des personnes à la rue » et « la continuité éducative, notamment dans les collèges et les lycées professionnels ».

« Nous sommes dans une crise humanitaire » Cécile Malo – Fondation de France Méditerranée

« Marseille cumule les difficultés » explique la déléguée générale de la Fondation de France, « nous sommes dans une crise humanitaire ». Une urgence que son organisation entend combattre via « l’aide à la mise en oeuvre des meilleures initiatives » et « le dialogue avec les autorités publiques, pour combler les trous dans la raquette ».

Bien que mobilisé face à l’urgence de la crise du coronavirus en cours, Fabrice Necas regarde plus loin. « Notre idée est de pérenniser les actions menées » dit-il, soulignant que « les urgences seront toujours présentes » après la fin de l’épidémie. « Nous continuerons donc à accompagner les projets, on est très ambitieux » insiste-t-il, en se fondant sur les premiers succès rencontrés par sa fondation. « On approche déjà des 70 000 € à date, alors qu’on est à peine lancés » se félicite-t-il, disant vouloir créer un « effet levier, un effet multiplicateur » grâce à ces premiers fonds levés. De son côté, Cécile Malo souligne que « 200 000 euros ont été engagés par la Fondation de France en dix jours », tandis que « la même somme est en cours d’instruction actuellement ».

Le rappeur Alonzo en donateur vedette de #MarseilleSolidaire

#MarseilleSolidaire : tel est le nom de la première initiative de la Fondation de Marseille, à laquelle les quatre entrepreneurs à l’origine de la Fondation de Marseille ont apporté un total de 15 000 euros, dans l’espoir d’être rejoints par d’autres. « Les entreprises ont répondu à notre appel » affirme Fabrice Necas, qui évoque la « typologie hétérogène » de ces premiers donateurs, de la start-up à la « participation symbolique » à de grandes fondations – à l’image de celles des entreprises Daher et Onet, parties prenantes de la démarche. Les sociétés NCES, I Want It et l’agence Marsatwork ont également répondu présent à l’appel de la Fondation de Marseille.

Dernier soutien en date enregistré, et non des moindres, celui du rappeur marseillais Alonzo, qui a annoncé qu’il signerait un chèque 30 000 euros en faveur de la Fondation de Marseille, dans une vidéo publiée jeudi 16 avril sur Instagram. Un appui précieux pour faire connaître #MarseilleSolidaire auprès du plus grand nombre, et inciter aux dons. De fait, Fabrice Necas le dit clairement : « nous partons sur un travail de long terme ». Une façon de montrer que la Fondation de Marseille souhaite ancrer ses actions dans le temps, bien au-delà de la crise du coronavirus.

Liens utiles :



> Pour faire un don à la Fondation de Marseille, cliquer sur le lien suivant

> [On aime] Un T-shirt à message pour la bonne cause