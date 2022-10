La Fédération des usagers de la bicyclette (Fub) sera représentée à l’occasion des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ qui se tiennent ce vendredi 14 octobre au Mucem. L’occasion, pour l’association, de présenter notamment le dispositif Génération vélo, lui -même issu de la politique nationale du « Savoir rouler à vélo » (Srav), mise en place par le ministère des Sports et des jeunes olympiques et paralympiques, qui permet d’enseigner les usages de ce mode de transport dès le plus jeune âge. Robin Allory, qui coordonne ce programme au niveau local et était présent à l’occasion de la conférence de presse organisée par Gomet’ vendredi 7 octobre, en amont des Rencontres, détaille son rôle ainsi que les autres actions menées par la Fub.

Ce vendredi 14 octobre, la Fub sera omniprésente : son président, Olivier Shneider, interviendra dès la plénière d’ouverture. Robin Allory jouera pour sa part le rôle de modérateur pour la première table-ronde de la journée, à 9h30, intitulée « Ailleurs, c’est comment ? » qui vise à mettre en lumière les autres pratiques en lien avec le vélo dans d’autres villes et pays. Il dialoguera avec Clotilde Imbert, directrice Copenhagenize France, Mickaël Mamou, directeur général France Bird France, Olivier Schneider, président de la FUB, ainsi que Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon Voiries et mobilités actives, qui interviendra en visioconférence. La Fub tiendra également un stand sur l’espace forum pour présenter plusieurs dispositifs dont Génération vélo.

Gomet’ : Vous êtes animateur régional du programme « Génération Vélo » porté par la Fub (Fédération des Usagers de la Bicyclette). Pourriez-vous présenter en quelques mots votre programme « Génération vélo » ?

Robin Allory :Je travaille au sein de SOFUB qui est une filiale de la Fub (Fédération Française des Usagers de la Bicyclette). Je travaille plus spécifiquement sur le programme « Génération vélo » en tant qu’animateur régional. Je me déplace dans la région Sud et Corse pour rencontrer les collectivités et leur proposer le programme « Savoir Rouler à Vélo » qui vise à accompagner les élèves à l’acculturation et à savoir se mettre en sécurité en milieu urbain. Ils pourront ainsi devenir les vecteurs de changement de comportements dans la société par le biais de l’apprentissage en milieu scolaire.

Quelles valeurs souhaitez-vous promouvoir à travers le programme « Génération vélo » ?

R.A : C’est vraiment un projet basé sur l’altruisme. Dans le milieu scolaire, nous avons la capacité d’accueillir l’ensemble des enfants. Dans le programme « Génération vélo », nous allons aborder la thématique d’une façon différente en donnant la parole à des intervenants du milieu sportif, de la prévention routière, à l’ensemble des partenaires. L’objectif de tout ce maillage d’intervenants est d’accompagner, d’aller accueillir les enfants, de leur apprendre à se mettre en sécurité pour, qu’ensemble, nous puissions acculturer la société et notamment la région Sud'((.

Quelles activités allez-vous proposer lors des rencontres du vélo et des mobilités douces Vendredi prochain ?

R.A : Je serai modérateur sur la table ronde « Ailleurs c’est comment ? » Il y aura notamment Olivier Schneider, le président de la FUB. L’objectif du 14 octobre est simple : les programmes C2E (Certificats d’Economies d’Energie, ndlr) portés par la Fub sont très courts. Le but du 14 octobre est que les dirigeants comprennent les délais qui incombent et prennent la température maintenant pour prendre les financements, les solutions et les conseils de ces programmes C2E. Ces derniers répondent vraiment à l’ensemble de l’écosystème de l’acculturation avec le programme « Génération vélo » mais également à la problématique du stationnement avec Alvéole (Apprentissage et Local Vélo pour Offrir une Liberté de mobilité Econome en énergie), ou encore le programme « objectif employeur pro-vélo ».

L’idée est que les collectivités comprennent l’enjeu et que nous puissions ensuite faire un travail de co-construction avec les intervenants. La Fub c’est 500 associations qui sont le cœur des initiatives locales. Le but est de leur donner des moyens. Si les élus saisissent les potentiels de ces programmes C2E, on pourra répondre à ce maillage. On espère que, suite aux Rencontres du vélo et des mobilités douces de vendredi prochain, les collectivités s’inscriront sur la plateforme Génération vélo pour accompagner au mieux les 10 000 enfants qu’il y a chaque année à Marseille et qui constitue la transition, le changement de comportement recherché. Par l’enfant, on a vraiment un vecteur important. Les intervenants en milieu scolaire pourront aider l’éducation nationale à la mise en place de ce programme.

Auriez -vous un dernier mot pour encourager les lecteurs de Gomet’ à utiliser le vélo comme moyen de transport quotidien ?

R.A : Je leur dirais : testez, prenez du plaisir ! Avec « Génération vélo », nous allons transmettre la pédagogie « par le smile ». Faites un tour de vélo, au moins une fois de temps en temps. Nous arrivons avec les programmes « Génération vélo » et « Le savoir rouler à vélo », ensuite ce sera à vous de continuer à prendre du plaisir à vous déplacer à l’école.

