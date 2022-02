Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le bureau d’études et d’ingénierie spécialisé dans le domaine de l’eau et de l’environnement, Altereo, est basé à Venelles depuis sa création en 1989 par Christian Laplaud. Malgré la crise sanitaire, ses résultats sont au beau fixe : un carnet de commande en hausse de 30%, un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et 50 recrutements…