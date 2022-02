En complément de Lime, c’est au tour de Dott de déployer ses vélos électriques dans la cité phocéenne à partir de ce lundi 31 janvier 2021. L’opérateur a remporté en décembre dernier le deuxième appel d’offre sur les vélos électriques lancé par la Ville de Marseille, pour une exploitation d’une durée de deux ans renouvelables une fois.



Dans un premier temps, une centaine de deux-roues électriques seront mis en circulation autour du Vieux-Port, pour atteindre une flotte de 1000 vélos dans tous les arrondissements de la ville d’ici trois semaines. Plus précisément, 600 vélos seront disséminés en centre-ville tandis que 400 autres seront déployés en périphérie. Ils viendront s’ajouter aux 1000 autres vélos déjà déployés par Lime, qui a remporté l’appel d’offres conjointement à Dott.

« Marseille est une opportunité extraordinaire pour Dott compte tenu de l’étendue de cette ville. Il y a un enjeu de fort de mobilité à Marseille, d’autant que la ville est inégalement répartie en termes de transports en commun, surtout dans le nord et dans les quartiers périphériques », explique Maria Biasutti, directrice générale de Dott à Paris et Marseille, interrogée par Gomet’.

L’équipe de Dott à Marseille a vocation à s’agrandir (crédit : JRG / Gomet’)

Fondé en 2018 par Henri Moissonac et Maxime Romain, Dott s’est d’abord développée sur le marché des trottinettes électriques, avant de se lancer sur le marché du vélo électrique. L’entreprise française est aujourd’hui présente dans 40 villes d’Europe, dont Rome, Bruxelles, Amsterdam et Londres. En France, ses vélos sillonnent déjà les rues de Paris et Bordeaux. En 2021, Dott réalise une levée de fonds de série B à hauteur de 70 millions d’euros notamment pour financer son déploiement sur Marseille, dont le coût s’élèvera pour toute la durée de l’exploitation à environ 20 millions d’euros, estime Matthieu Faure, directeur marketing et communication de Dott, à l’occasion de la présentation presse du dispositif organisée lundi 31 janvier à l’hôtel Les Bords de mer à Marseille (7e).

Arrivée il y a peu à Marseille, Dott vient de lancer des recrutements afin d’agrandir son équipe marseillaise, qui travaillera depuis les nouveaux locaux de l’entreprise situés rue Léo Lagrange à Marseille (14e). A court terme, l’entreprise cherche à recruter une dizaine de personnes en CDD ou CDI et, sur le long terme, créer une équipe locale de quarante personnes.

Lime – Dott à Marseille : des offres complémentaires

Un vélo Lime lors de la Voie est libre en mai 2021 à Marseille (Crédit Gomet’/JYD)

Lime, qui avait remporté l’appel à manifestation d’intérêt de la Ville en mai dernier et a été reconduit lors du dernier appel d’offre, devra à présent partager à parts égales le territoire marseillais. Bien que concurrents, les deux opérateurs ont vocation à être complémentaires pour répondre à la demande. Par le biais de l’application Dott, l’utilisateur scanne un QR code pour déverrouiller le vélo. Côté tarifs, Dott se démarque avec un pass au mois à 24,99€ (contre 39,99€ pour Lime) mais pour 50 trajets de 30 minutes maximum (trajets illimités pour Lime).

Comme son concurrent, le vélo de Dott arbore un design plutôt tape-à-l’oeil, aux couleurs rouge flashy et bleu. Egalement composé d’une batterie amovible, il a été élaboré par le constructeur asiatique Okaï. L’objectif de Dott, à terme, est de produire elle-même ses propres vélos en France.

800 emplacements de parkings mutualisés d’ici six mois

D’ici peu, 800 emplacements de parking dédié aux micro-mobilités devraient voir le jour dans la cité phocéenne pour lutter contre le stationnement anarchique. En attendant, « il pourra y avoir du stationnement sur les trottoirs », reconnaît Maria Biasutti.

Le déverrouillage des vélos se fait via l’application Dott (crédit : capture d’écran Dott)

« Nous sommes conscients de l’urgence concernant le stationnement et nous voulons déployer ces parkings au plus vite » Audrey Gatian, adjointe aux mobilités à la Ville de Marseille

Contactée par Gomet’, l’adjointe aux Transports de la Ville de Marseille Audrey Gatian se dit « consciente de l’urgence » concernant la problématique du stationnement anarchique et affirme vouloir aller vite sur le dossier, bien qu’aucune date d’ouverture de ces parkings mutualisés ne soit pour l’heure fixée : « c’est en train d’être étudié par les services de la Ville et les opérateurs concernés : Lime, Dott, Bird, Voi, … L’idée est ensuite de soumettre les emplacements à l’avis des maires de secteur début février. Nous voulons des emplacements qui ne gênent pas le cheminement piéton », expose-t-elle.

L’adjointe ajoute qu’il s’agira d’emplacement « temporaires » : en effet, « la nouvelle loi d’orientation des mobilités (LOM) exige que nous supprimions les places de stationnement de voitures à proximité des passages piétons afin de ne plus entraver la visibilité de la chaussée. Nous allons les remplacer par des emplacements réservés aux mobilités douces. A terme, il n’y aura donc plus de stationnement sur les parking », détaille Audrey Gatian. Ces nouveaux emplacements dédiés aux mobilités douces sur la chaussée doivent voir le jour dans le courant de l’année 2022, précise l’adjointe.

Dott à Marseille : un partenariat avec l’application Bike explo

Afin de permettre aux utilisateurs une expérience optimale, Dott s’est alliée avec la start-up locale Soft Mobility Company, membre de la French Tech d’Aix-Marseille, qui a développé l’application Bike Explo. Cette dernière propose des parcours à vélo sécurisés avec des « points d’intérêt », afin de favoriser le cyclotourisme. Spécialement pour Dott, la start-up a imaginé un parcours de l’hôtel des Bords de mer aux Catalans (7e), jusqu’à l’emplacement de la future marina olympique.

Les vélos Dott seront présents à l’occasion de la prochaine édition de La voie est libre, organisée sur la Corniche le 27 mars prochain.

Les premiers vélos Dott sont déployés à partir de ce lundi 31 janvier (crédit : JRG / Gomet’)

Les tarifs de Dott



Par trajet : 1€ (pour déverrouiller le vélo) + 22 centimes

Pass 2 trajets : 2.99€ : 2 trajets de 30min : valable 24h

Pass Journée : 6.99€ : 10 trajets de 30min : valable 24h

Pass 50 trajets : 24.99€ : 50 trajets de 30min : valable 30 jours

Un premier trajet gratuit (de 20 minutes) avec le code promo AVELO.



