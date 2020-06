C’est un nouveau Face à face politique qui a eu lieu en direct sur la page Facebook de Gomet’ Media vendredi 12 juin, en présence de Sabine Bernasconi (LR), maire sortant des 1er et 7e arrondissements et de Sophie Camard (LFI), tête de liste du Printemps Marseillais dans ce secteur. En pleine campagne du second tour des élections municipales, l’émission a d’abord été l’occasion pour chaque candidate dans le 1er secteur de Marseille de présenter ses grandes priorités puis chacune a été interrogée sur trois thèmes importants définis par la rédaction : les transports, la sécurité et la culture.

Première à prendre la parole (après tirage au sort), Sabine Bernasconi dévoile les priorités de son programme, avec la mise en valeur du secteur. « Nous avons mis l’accent sur la requalification de l’espace public et nous comptons poursuivre ces efforts avec l’ambition d’unifier ce secteur du 1/7. La Canebière doit retrouver son rôle de coeur battant. »

« Pour commencer, nous avons décidé de faire de l’enfance une priorité » Sophie Camard

Sophie Camard aborde la pauvreté dans le 1er arrondissement de Marseille, qu’elle juge « abandonné » et appelle au rassemblement. « Nous voulons passer à une autre phase de notre histoire, cesser les divisions. Pour commencer, nous avons décidé de faire de l’enfance une priorité, nous lutterons contre le décrochage scolaire par le biais d’animations et de différents projets éducatifs. Nous souhaitons également mettre en place un conseil permanent d’aide alimentaire, mieux coordonné, plus équitable au sein de cet arrondissement. Nous souhaitons aussi répondre aux questions du logement, en suivant les arrêtés de péril et en lançant très rapidement une concertation pour l’avenir du quartier de Noailles. »

Les transports

Nous voulons que les habitants aient le choix de leur moyen de transport Sabine Bernasconi

Concernant les transports, Sabine Bernasconi mise sur la diversification des transports en commun. « Nous ferons en sorte qu’ils soient plus efficaces et qu’ils soient effectifs plus tard dans la nuit, en toute sécurité. Nous voulons que les habitants aient le choix de leur moyen de transport. Nous continuerons de mettre à disposition les Twizzy, les voitures électriques et dans le même modèle que la petite navette 84, nous voulons une navette qui longerait le littoral tout l’été afin de désengorger les routes. Les pistes cyclables seront aussi développées. »

Du côté de Sophie Camard, il faut « privilégier l’interconnexion des transports ». « Il faut aménager des boucles entières dédiées de pistes cyclables. Dans le 7ème arrondissement, parsemé de petites rues, on travaille sur des mobilités supplémentaires, on veut mettre en avant la mobilité électrique, construire des stations vélos et redéfinir le parking. Nous voulons faire du parking un centre des mobilités. »

Pour le projet du tramway, toutes deux attendent une concertation sur la faisabiliité du projet et ses conséquences sur l’espace public.

La sécurité

En ce qui concerne la sécurité, Sabine Bernasconi souhaite qu’il y ait plus de policiers municipaux déployés et une formation spécifique pour répondre aux problématiques locales. « Nous souhaitons que les policiers puissent bénéficier d’une école pour qu’ils soient formés en continu et que la police municipale et nationale soient plus en lien. Je suis favorable au travaux d’intérêts généraux, il faut miser sur la sécurité mais sur la sécurité juste et proportionnée. »

Il faut redéfinir la proximité avec la police municipale, qu’il y ait plus de présence Sophie Camard

Sophie Camard revient sur le sentiment d’abandon global dans le 1er arrondissement et la question des femmes dans l’espace public. « On ressent clairement un abandon de ce quartier, il faut redéfinir la proximité avec la police municipale, qu’il y ait plus de présence, qu’ils soient davantage visibles. On déplore aussi un manque de concertation avec le monde de la nuit, notamment avec les problèmes récurrents de tapage nocturnes. On veut renouer le dialogue. »

La culture

Le secteur du 1/7 a une forte vocation culturelle qu’il faut continuer de réaffirmer Sabine Bernasconi

Le débat se termine avec la thématique de la culture, chère aux deux candidates. La maire sortante Sabine Bernasconi veut prolonger les dimanches de la Canebière, « représentatifs de la vision que je souhaite porter pour unir les quartiers. Le secteur du 1/7 a une forte vocation culturelle qu’il faut continuer de réaffirmer. »

La candidate du Printemps Marseillais veut mettre en avant une « culture pour tous » avec notamment la création d’une maison de la culture par arrondissement et une programmation artistique approfondie sur la canebière. « L’important c’est de recréer une réelle ébullition culturelle. »

Au premier tour des municipales, Sophie Camard a terminé en tête avec 39,02%, devant Sabine Bernasconi qui avait obtenu 21,22%. le second tour aura lieu dimanche 28 juin lors d’une triangulaire où sera également présente la candidate du Rassemblement national, Clémence Parodi.

