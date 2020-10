Gomet’ édite le Guide Finances 2020, comment réussir sa levée de fonds à Aix Marseille Provence. Composé de tribunes d’experts, du baromètre métropolitain des levées de fonds et d’une base d’adresse et de numéros utiles, c’es un outil précieux pour trouver les bons conseils et les bons interlocuteurs au moment où le chef d’entreprise décide de faire appel au capital développement.

Chaque dimanche, nous partageons avec tous nos lecteurs l’une des tribunes d’experts du guide. Aujourd’hui, Pierre Grand-Dufay (*), le président du fonds Tertium et délégué régional de France Invest.

La Région Sud avec quatre écosystèmes French Tech, 10 pôles de compétitivité, des performances dans des secteurs très porteurs comme la santé et le numérique est très innovante. L’écosystème financier régional offre tous les supports d’accompagnement.

Elle draine donc une part importante du capital innovation en France. La part du capital innovation dans le total du capital investissement régional (plus de 30 %) y est supérieure à la moyenne nationale, en particulier pour le numérique, les biotechnologies et l’énergie. La Région Sud est également la 3e de France en termes de montants investis par les Business-Angels, qui s’intéressent principalement aux jeunes entreprises innovantes.

Les entreprises régionales innovantes bénéficient désormais de tous les soutiens publics à l’innovation, en fonction.

• de leur stade de développement , pré-amorçage, amorçage, création, last stage,

• de leur secteur d’activité

• de leur problématique : accompagnement à la gestion, internationalisation, formation, etc.



Avec un bémol : il est vrai que les acteurs régionaux peuvent manquer de moyens pour soutenir les plus gros projets supérieurs à deux millions d’euros. Les financements viennent alors de Paris ou de Lyon

On retrouve en Région Sud tous les supports d’accompagnement et de financement existant dans d’autres grandes régions innovantes.

Les fonds régionaux de capital investissement sont performants et habitués à travailler ensemble pour réaliser des opérations de taille importante.

Cependant les start-up (et plus largement les PME) cherchant à lever entre 0,3 et 2 M€ de fonds propres trouvent difficilement leur financement excepté peut-être les start-up innovantes “last stage”, qui ont déjà trouvé leur marché et l’équilibre financier. Il y a une place pour un fonds d’amorçage qui interviendrait directement sur ce type de dossiers.

• Intégrez les bons réseaux (P Factory, Réseau entreprendre, Marseille Innovation, French Tech, pôles de compétitivité, etc.) pour échanger les expériences avec d’autres créateurs.

• Faites-vous accompagner par un bon conseil, qui va vous challenger sur le marché adressé, le business model, sa mise en œuvre, etc., vous aider à constituer votre dossier et vous aiguiller correctement.

Les bons projets trouvent leurs financements

Les bons projets trouvent toujours leur financement, excepté :



• En période de crise avec un resserrement drastique du crédit, une frilosité des investisseurs.

• Pour des tickets de 0,3 à 2 M d’euros en capital investissement.



Je ne parlerai pas de mauvais projets, car le dossier dont on sait qu’il est mauvais dès le départ ne lèvera pas de fonds. En revanche, il y a des bons projets qui se terminent moins bien que prévu, mais ça, c’est la vie des entreprises. Les aléas de la conjoncture sont impossibles à prévoir et le métier de l’investissement n’est pas une science exacte.

Pierre Grand-Dufay

(Janvier 2020)

(*) Pierre Grand-Dufay a tracé son chemin : on l’a connu à la tête de Chaud Devant, le premier grand service français de livraison de repas à domicile. Il est avec Tertium un intervenant majeur du renforcement financier des entreprises et il est devenu le délégué régional de France Invest qui réunit les boîtes de capital-risque de notre pays. Il s’est lancé un temps en politique, même s’il revendique d’avoir été, d’abord et avant tout, un entrepreneur engagé. Il avait pris en main avec Christian Estrosi puis Renaud Muselier la politique de développement économique de la Région Sud, avant de revenir à la direction du fonds Tertium.



On le connaissait donc comme entrepreneur, financier, politique malgré tout. Ce diplômé de l’Institut de droit des affaires (DESS droit international) et de l’École militaire de Saint-Cyr est aussi romancier et a publié « Le monde de Tim », un roman d’anticipation, de prospective pédagogique sur l’intelligence artificielle, une vision de l’IA heureuse, sélectionné pour le prix Jules Verne 2020. Observateur et praticien du capital investissement, il dresse au nom de France Invest le tableau de l’offre régionale.

